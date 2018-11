Muguruza: «Estoy mucho mejor anímicamente»

Un soberano gol marcó el futbolista guipuzcoano Joseba Muguruza ante el Alcoyano en el Estadio Castalia. Fue el 2-0 desde fuera del área y el jugador se quitó un peso de encima después de varias suplencias y de pasarlo mal. «Venía de unas semanas que no estaba bien. Era el primero que lo sabía. Se me hizo duro, pero ahora llevo unas semanas trabajando muy bien. Y anímicamente estoy mucho mejor», destacó el ex de la Real Sociedad B. Dedicó el gol a un amigo que falleció hace casi un año, y Muguruza confía en que «a partir de ahora vamos a ir hacia arriba».