Y 358 días después reapareció Pablo Monroy con el Villarreal C

El domingo fue un partido muy especial para Pablo Monroy Burgos (Castelló, 7 de marzo de 1999). El joven lateral volvió a pisar un terreno de juego 358 días después de su grave lesión al romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, que se produjo un 3 de diciembre de 2017 en el Mini jugando contra el Ranero, de División de Honor. Volvió a ver la luz al final del largo túnel. Jugó y además el Villarreal C ganó con contundencia al Villamarxant (4-1).

«Fue algo muy especial. Después de todo lo pasado tener once minutos fue algo muy importante para mí. Llevaba un mes con el alta médica. No jugué ante el Atzeneta y sí contra el Villamarxant. El partido estaba sentenciado y pude entrar», recordó el joven defensa castellonense. «Al pisar el campo me vinieron muchas cosas a la cabeza. Y es que han sido once meses de recuperación. Mucho tiempo y casi ni me acordaba de jugar», bromeó.

Su objetivo es recuperar sensaciones y ese brío que tenía como futbolista antes del grave percance. «Voy a ir jugando poco a poco. Entrar de golpe en el once no es bueno. Cogeré el ritmo de la competición a base de oportunidades», agregó. Del partido ganado dijo que «fuimos muy superiores, en especial en la primera parte. Dejamos el partido sentenciado. Ahora estamos en una buena dinámica».

Pablo Monroy se formó en las categorías inferiores del CD Castellón, de donde pasó a los infantiles y cadetes del Valencia. Estuvo un año en el juvenil valencianista, otro de regreso al conjunto de la capital de la Plana y la pasada temporada se incorporó al juvenil A del Villarreal, pero el 3 de diciembre pasado sufrió una grave lesión. Ahora afronta su segundo año de amarillo, primero en el segundo filial.