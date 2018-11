Pablo Ania se queda a las puertas de la final del Mundial

Las Carreras Técnicas SUP dejaron en el quinto día de competición del ISA World SUP and Paddleboard Championship 2018 en Wanning (China) un sabor agridulce. Mientras en la categoría femenina Laura Quetglas y Sheila Sirvent se clasificaban de manera directa a la gran final, en la masculina no corría la misma suerte el combinado nacional. Y es que Rafael Sirven lograba de igual modo clasificarse para la final tras tener que disputar la ronda de repesca –con el segundo mejor tiempo de esta ronda (34:00:18) conquistó una plaza para la final–, pero el deportista borrianense Pablo Aina finalizaba sexto en la ronda de repesca y se quedaba a las puertas de la gran final. «Lo intenté todo pero me quedé a un puesto de la final», dijo Ania, quien el viernes participará en los Sptints.