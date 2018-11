Regreso a casa

Volvieron mis amigos Vicente y Ximo a Castalia y el Castellón se reencontró con la victoria. Desde el día del Villarreal B que no se dejaban ver por el estadio e, incomprensiblemente, les han llovido críticas por ello, incluso sin conocerles, porque yo comenté su caso sin nombrarles y no faltó quien hizo de la anécdota un casus belli. Internet no convierte en influencers a sus usuarios más procaces, ni siquiera a los más pródigos, simplemente descubre a los mentecatos.

La larga ausencia no era porque en sus respectivas casas les esperaran sendas doctoras, que estaría más que justificado. El primer motivo era su disgusto por el protagonismo cobrado por los violentos en Castalia el día del ascenso, en uno y otro gol, a costa de nuestra paz y convivencia. La segunda causa, mucho más prosaica, consecuencia del aburrimiento supino.

Vicente es más visceral. Así lo ha vivido en casa y así lo transmite desde la grada, animando, persiguiendo al árbitro, silbando al rival y celebrando cada gol de los suyos como si fuera una final de la liga en la vía lactea. No olvida el disgusto del día del Portugalete por culpa de los energúmenos que campan a sus anchas con la aquiescencia del club y de las fuerzas del orden, pero tampoco consiente las jornadas en que los malos resultados se han visto acompañados de un tono abúlico que se contagia.

Ximo se las da de más racional. El domingo vino al fútbol con un diccionario. Quiere saber de primera mano qué le ocurre a su equipo y no se fía de lo que le cuentan. Fiel seguidor de Santo Tomás, le defino yo, empirista le llama su aventajado discípulo Javier desde su cátedra en Murcia. Pero él nos suelta que absorbe la experiencia vital del fútbol por ósmosis y se queda tan pancho. Y yo le ofrezco la misma cara de asombro que adivino en mis lectores cuando les suelto una palabra tan rebuscada y profunda que parece no venir a cuento.

Entre chanzas similares seguimos el partido y nos fuimos con la alegría en nuestros rostros, pensando en cuadrar agendas para un desplazamiento cómodo con restaurante de por medio. Saludos por doquier y hasta semiconvencidos de nuestra parte alícuota de responsabilidad en el triunfo, por aquello de coincidir con la dinámica negativa rota. Pero aún no habíamos llegado a casa, todavía en el coche, y comprobamos en el móvil que la clasificación apenas nos regalaba un respiro, y recordamos, circunspectos, que el espectáculo había carecido del fulgor que se le suponía por el marcador.

Con el mismo entrenador y el mismo director deportivo, difícil pensar en la continuidad de los éxitos. Más bien parece casual, por mucho que otros equipos hayan ganado con menos méritos que el Alcoyano de la primera parte. Y Vicente se excita de nuevo para concluir que ahora, justo cuando se ha ganado, es el momento de despachar a Guti y Guerrero. Antes de que sea demasiado tarde. Y reforzar la plantilla, claro, que no sólo de ilusión, coraje y profesionalidad puede alimentarse el objetivo de la permanencia. Porque el equipo siguió jugando sin criterio en demasiados lances, acobardado incluso cuando el contrario quiso jugar, y sólo se desniveló el fiel de la balanza cuando el entrenador visitante quiso cambiar de estilo y la fortuna se alió con nosotros transformando en gol las dos primeras llegadas. No fue gracias a Guti, si no a pesar suyo.

De igual manera que deviene más que curioso, sintomático, que el principal artífice de la victoria sea David Cubillas, que ha permanecido en el punto de mira de Guerrero desde el día después del ascenso. A lo mejor no todos se alegraron de la victoria. A lo mejor son más los que tienen que volver a su casa para que el Castellón resucite de verdad.