Vinaròs exige el C1 de valenciano para aspirar a la plaza de jefe de Urbanismo

El Ayuntamiento de Vinaròs creará la plaza de jefe de Urbanismo después que en el pleno ordinario del mes de noviembre se resolvieran las diferentes alegaciones presentadas a la modificación de puestos de trabajo para la creación de este puesto de trabajo.

La oposición votó en contra de la creación de esta plaza al no considerarla necesaria, además mostraron su sorpresa con el requisito de contar con el o nivel de valenciano C1 para optar a la misma.

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Recursos Humanos, David Adell (TSV), argumentó la necesidad de un jefe de Urbanismo por la actual carga de trabajo del departamento y añadió que «hay mucho volumen de trabajo porque el ayuntamiento ha tenido que asumir las competencias de varios PAI y otros proyectos como el Edusi, el Pla Edificant o el Smart City».



Plaza «innecesaria»

Los partidos de la oposición consideran que la plaza es innecesaria, así la edil del PVI María Dolores Miralles dijo que «no entendemos la prisa que tienen en crear esta plaza a seis meses de las elecciones, no es el momento». Para la edil del PVI, «las funciones de este jefe de urbanismo puede hacerlas perfectamente el propio concejal del área».

El concejal de Acord Ciutadà Lluís Batalla preguntó por el nivel de valenciano ya que se exige el nivel C1 e indicó que «la pregunta es quién quieren que no se presente, porque en otras plazas que han creado no piden ni nivel de valenciano». Así, dijo que al secretario del ayuntamiento no se le exigió este nivel de valenciano.

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Lluís Gandía, fue más lejos y dijo que ante la proximidad de las elecciones, «parece que lo hagan para colocar a alguien». Además, añadió que los sindicatos habían mostrado discrepancias con la creación de esta plaza.

Gandía también manifestó que «si urbanismo no funciona es por una falta de dirección política», además de añadir que «si crean esta plaza, creemos que el concejal de Urbanismo debería renunciar a su dedicación».

Por último el concejal de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Jan Valls (TSV), coincidió con el edil de Recursos Humanos en decir que «la plaza es necesaria debido al elevado volumen de trabajo». Además, acusó a los populares de crear una plaza de coordinador de infraestructuras, gestionada por un cargo de confianza, en el anterior mandato cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Vinaròs.