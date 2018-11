Mucha alegría y un único reto

Volvió el CD Castellón al trabajo con caras más sonrientes. No ha logrado gran cosa: ganar el primer partido de la temporada después de catorce jornadas. Pero la verdad es que quitado ese peso de encima, ayer se vio a un equipo con otro semblante, bajo la responsabilidad de que están (en descenso) donde no querrían estar. Pero con un objetivo claro que no es otro que cerrar el 2018 fuera de las plazas de descenso a Tercera División. Eso no se logra a base de buenos propósitos, sino de ganar partidos. Así que el punto de mira se centra en el Ejea. Modesto debutante en Segunda División B. Una vez fuera del descenso ya se pensará en objetivos más altos.

Una sesión de trabajo en los bien cuidados campos de Marina d'Or donde hubo muchas caras nuevas (dos juveniles y cinco chavales del filial), la presencia del mediapunta José Carlos Fernández tras ser sometido a las pertinentes pruebas médicas para saber el alcance de su posible lesión. Se vio al delantero Máyor haciendo carrera y estiramientos, aunque está descartado para el partido del sábado. Se vio a un Yarik Oliinik entrenando con total normalidad a las órdenes de Guti.

Hubo charla inicial, después juegos, después un pequeño circuito físico, para acabar con un partido de fútbol en tres cuartos de campo con todos mezclados y luego dividió a la plantilla es tres equipos y jugó partidos en dimensiones muy reducidas. Los únicos que no terminaron la sesión fueron primero el lateral diestro Luismi Ruiz y luego se retiró el extremo guipuzcoano Joseba Muguruza.

Destacar la presencia del portero del juvenil Alejandro Vicente así como el central benicarlando Sergio Miñana, mientras que la representación del filial fue la del arquero Nahum Pedre, el central Pablo Pedregosa, el mediocentro Pablo Roig y los delanteros Raúl Ahibar y Sergi Montoliu.