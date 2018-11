Compromís dilata la comparecencia de Ali Brancal y evita el debate de su cese en el pleno

Compromís no parece tener prisa en que la vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, dé explicaciones sobre su investigación judicial ante los órganos competentes del ayuntamiento. El pasado 22 de noviembre la Comisión de Buen Gobierno y Transparencia del consistorio acordó de forma unánime la convocatoria de una reunión extraordinaria para que Brancal diese sus argumentos sobre su causa judicial. Su compañero de partido Ignasi Garcia, que asumía la presidencia de la citada comisión, insistió los días posteriores en que esta 'citación' de la vicealcaldesa se debía producir «cuanto antes, mejor». De hecho, la meta parecía ser disponer de un dictamen sobre el tema para elevarlo al pleno de esta tarde, pero con el peligro de ser un arma política que llevase incluso a solicitar su cese por parte de alguna formación.

Pese a las buenas intenciones de los grupos, Ignasi Garcia dejó patente ayer que no hay intención alguna de agilizar el procedimiento, descartándose a priori cualquier convocatoria hoy y, por supuesto, su debate como dictamen en la sesión plenaria vespertina que, en cualquier caso, seguro que ofrece en el debate reproches entre los partidos políticos con el tema de Ali Brancal como trasfondo.

De momento, el nuevo presidente de la Comisión de Gobierno Abierto y Participación anunció ayer, por medio de un comunicado, que hoy, 29 de noviembre, realizará la esperada convocatoria extraordinaria a la que se comprometió el equipo de gobierno el pasado jueves. Esta citación, según Compromís, se realizará así «en menos de 48 horas» desde que el concejal Garcia haya tenido la constatación de la delegación de competencias y, por tanto, «potestad para poder convocar», hecho que ocurrió a principios de la tarde del martes. Justifica así su inacción durante todos estos días, al insistir en que no fue hasta el día 27 cuando, oficialmente, asumió la presidencia de la comisión en sustitución de Brancal.

En cualquier caso, fuentes municipales consultadas aseguraron ayer que Garcia podía haber convocado la comisión extraordinaria para hoy jueves por la mañana, algo que no ha considerado. Según explicaba ayer el portavoz de Compromís, tras consultar con la secretaria de la comisión «y tener en cuenta las diferentes agendas de los miembros que la componen, además de contemplar que en los próximos días hay festivos de por medio», hoy se anunciará la fecha de la convocatoria extraordinaria de dicha Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en la cual se le dará voz a la vicealcaldesa, Ali Brancal. No aclara cuándo, pero desde luego no será antes del pleno de hoy jueves y se deduce que se dejará para después del puente de diciembre, lo que seguirá dejando enquistado en el ayuntamiento, y en la opinión pública, el debate sobre si los grupos políticos deben hacer cumplir el Código de Buen Gobierno del ayuntamiento y al estar la vicealcaldesa bajo una investigación judicial, obligarle a renunciar a sus cargos o ser cesada por la alcaldesa, la socialista Amparo Marco.

Ignasi Garcia ha recordado que «este tema estaría ya resuelto si el Partido Popular hubiera cumplido con sus obligaciones y hubiera llevado la documentación a la comisión, que es a quien le corresponde dirimir sobre el asunto, en el momento en que tuvo conocimiento de los hechos». El presidente de dicha comisión también ha pedido a los populares «un cambio de actitud y que deje de utilizar a las instituciones de manera electoralista». El Ayuntamiento de Castelló, a su juicio, «no se merece que se utilice el Código de Buen Gobierno como una arma de ataque cuando deberían ser unos valores éticos que nos guiaran en nuestras responsabilidades como representantes públicos», concluye el edil.