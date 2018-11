«No hay excusas, venimos a ganar»

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, comentó en la rueda de prensa previa al partido de la Liga Europa que disputan en Glasgow ante el Rangers, que su equipo no va a salir a especular sino a buscar la victoria y certificar el pase a la siguiente ronda de la competición. «Si llueve y hace frío, y ellos juegan más directo, eso no son excusas. Hay que encarar el partido con confianza y no dejar al Rangers que está cómodo. Vamos a jugar para ganar», insistió.

«No podemos caer en el error de entrar a su juego. Nosotros debemos ser nosotros mismos, queriendo el balón y buscando nuestras armas. Vamos a ser competitivos e ir a por la victoria, sin especular», explicó. «No vamos a guardar nada. Queremos ganar y certificar el pase cuantos antes y olvidar esta competición para centrarnos en la Liga», agregó.

El técnico explicó que es un partido vital para el futuro de los dos equipos. «Ellos si pierden quedan eliminados y tienen presión, pero nosotros si perdemos también nos complicamos la vida. La presión es igual para ambos equipos», recalcó.

Calleja ahondó en que su equipo debe ser más regular. «Con 65 minutos no vale. Tenemos que hacer un trabajo completo pero durante 90 minutos. Podemos coger el partido ante el Alavés como ejemplo de qué nos puede pasar si nos confiamos. El Rangers tiene jugadores con mucho físico, fuertes y que a intentar desgastarnos. No podemos bajar la tensión competitiva en momento alguno», aseguró.

Ibrox Park, estadio del Glasgow Rangers, podría ser un lugar propicio para que el conjunto castellonense asegurase su clasificación para la próxima fase ya que ningún conjunto español ha perdido en ese campo en los últimos 33 años. El conjunto escocés se impuso por última vez a un equipo de nuestro país en 1985 cuando venció a Osasuna por la mínima (1-0) en la primera fase de la Copa de la UEFA, lo que no impediría sin embargo la eliminación del Rangers tras caer en El Sadar.

El equipo villarrealense, que no conoce la victoria en Escocia, empató a dos contra el Rangers en los octavos de final de la Liga de Campeones y en dos ocasiones se midió al Celtic con un balance de una derrota (2-0) en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2008-2009 y un empate (1-1) en cuartos de la UEFA 2004-2005.