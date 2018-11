Javier Fernández cuelga las cuchillas

El español Javier Fernández, dos veces campeón del mundo de patinaje artístico, anunció este miércoles su retirada de la competición, que llevará a cabo tras el campeonato europeo que se disputará en Minsk del 21 al 27 de enero de 2019.

«Yo me retiro este año», dijo Fernández, añadiendo que «prefiero retirarme cuando creo que es el momento exacto, cuando estoy contento con mi trayectoria deportiva y donde tengo un proyecto de futuro».

El patinador español admitió que a sus 27 años, aún podría seguir compitiendo, «¿pero a qué nivel?». «Si veo que no voy a estar al mejor nivel porque mi cuerpo o mi mente, cualquier cosa, ya no llega, porque así es nuestro cuerpo y tenemos que aceptarlo, tengo que aceptarlo», añadió el patinador.

Fernández abandonará la competición tras el Europeo bielorruso, como ya había dejado entrever en una entrevista con el diario deportivo As en septiembre pasado. «Este año voy a hacer una cita que no es tan importante en Japón (el Japan Open, el 6 de octubre) y otra que sí que lo es, el Europeo. Después ya no tengo nada más planeado», afirmó entonces.

Tras sacarse la espina de los Juegos Olímpicos de Invierno en enero pasado, donde ganó el bronce en Pyeongchang-2018, Fernández se retirará de la competición con un palmarés en el que figuran dos títulos mundiales (2015 y 2016) y seis campeonatos europeos desde 2013.

Fernández colgará las cuchillas en enero con la posibilidad de sumar un nuevo título europeo a su palmarés. «Dejaré de competir, pero no de patinar», dijo el deportista tras confirmar su retirada en un videomensaje.