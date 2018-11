El jurado declara culpable de asesinato al adulto procesado por el crimen de Maikel

El Tribunal del Jurado ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato al adulto procesado por el crimen a hachazos del joven Maikel, ocurrido el 6 de enero de 2017. El jurado dio a conocer a ultima hora de la tarde ayer el veredicto que pone fin a tres tensas jornadas de vista oral en la Audiencia de Castelló, no exentas de incidentes pese a desarrollarse a puerta cerrada.

En su veredicto, el jurado ha calificado los hechos de asesinato con alevosía, aunque ha descartado la agravante de ensañamiento que solicitaba tanto el fiscal como las tres acusaciones particulares, según ha confirmado a este periódico Amin Aarim, abogada del padre de Maikel. La letrada expresó su «satisfacción por el desarrollo del juicio y por el veredicto del jurado».

El acusado asistió a la lectura del veredicto del jurado sin ninguna muestra externa de preocupación ni signo de arrepentimiento. Ahora será la sala, la sección 1ª de la Audiencia, la que tendrá que dictar la sentencia sobre la base del veredicto el jurado. En sus conclusiones definitivas, el fiscal y las acusaciones particulares han solicitado una pena de 22 años de cárcel par el procesado.

Por este brutal crimen, ya fueron condenados otros dos menores a ocho y cinco años de internamiento. Estos dos menores han declarado en esta vista oral, en este caso en calidad de testigos, y han corroborado su partipación en el crimen, en concreto uno de ellos se atribuyó ser el inductor y estratega del asesinato de Maikel porque supuestamente tenía una deuda pendiente con él.

El procesado ahora, de 21 años, también ha reconocido ante el tribunal su partipación en el crimen y ha admitido que dio varios hachazos a Maikel.

Los agentes ratificaron como los tres autores del crimen llevaron a casa de uno de ellos a Maikel con la excusa de que le iban a pagar una deuda pendiente y lo condujeron a una dependencia de la vivienda, una sala del garaje, «donde no había escapatoria».

Los informes forenses confirmaron que el ataque a Maikel comenzó por parte del acusado [extremo que el procesado ha reconocido] cuando la víctima estaba agachado y de espaldas. El informe psiquiátrico realizado al procesado revela que sufre un trastrono límite de la personalidad, es decir, es una persona sumisa.

Los forenses también destacaron que la víctima recibió 12 hachazos, todos ellos mortales por lo que el joven sufrió una muerte agónica, según los peritos. Los autores del crimen rociaron con gasolina a Maikel, no para quemarlo sino para que se «marease». Luego le envolvieron la cabeza con un plástico y con una carretilla lo llevaron a un huerto de la casa, donde lo enterraron.

Tras el crimen, los tres agresores robaron el dinero y las pertenencias que llevaba Maikel y compraron cocaína.

Los familiares de Maikel arrestados, en libertad con cargos

El Juzgado de Guardia de Castelló ha dejado en libertad con cargos a los cuatros familiares (padre, viuda, hermano y cuñado) de Maikel arrestados el martes por intentar agredir al acusado del asesinato del joven en pleno desarrollo de la vista oral, en la Audiencia de Castelló. Según fuentes judiciales, el magistrado atribuye a los detenidos un delito de alteración del orden público, y deberán comparecer en sede judicial cada 15 días.

Los incidentes que desembocaron en el arresto de los cuatro familiares, comenzaron cuando el padre de Maikel, que estaba en el interior de la sala, oyó como uno de los agentes, que declaró como testigo, relataba que los acusados rociaron con gasolina a la víctima. En ese momento, se levantó y se abalanzó sobre el procesado. Al oír los gritos, los familiares que estaban fuera burlaron el cordón de seguridad e irrumpieron en la sala para sumarse a la trifulca.

El tribunal acordó la celebración de la vista oral de este caso a puerta cerrada, salvo para los padres de la víctima y acusado. Tras el tumulto del martes, la sala ha acordado revocar el permiso a esos familiares para presenciar el desarrollo del juicio.

La familia y amigos de mantuvieron ayer su concentración ante la puerta del palacio de justicia de Castelló a la espera del veredicto del jurado popular.