El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, cogió ayer el guante lanzado por sus socios de gobierno del PSPV y dejó claro que si la decisión de eliminar la cruz del parque Ribalta es, como así insinúan los socialistas, de la concejalía de Cultura –en manos de la edil de Compromís Verònica Ruiz–, no les temblará la mano y procederán a activar la medida de inmediato.

Ignasi Garcia, haciéndose eco de la información ayer de Levante de Castelló, insistió en que Compromís «considera imprescindible retirar el vestigio franquista de la Cruz de los Caídos por ser un monumento de exaltación de la dictadura». Por ello, el portavoz de la formación ha emplazado al resto de fuerzas políticas «a sumarse a la moción que pide cumplir la Ley de Memoria Histórica, con el objetivo de retirar cuanto antes el monumento fascista del parque Ribalta». Sobre el inicio del procedimiento administrativo, Garcia explicó que «si la retirada de la Cruz de los Caídos depende de nosotros, Compromís estará a la altura». En este sentido, añade que «hay que actuar con valentía y aplicar la ley, que es muy clara», defiende el portavoz.

Para Compromís, los informes del Comité de Expertos, adscrito a la Conselleria de Justicia y de Memorias Democráticas de la Generalitat Valenciana, son muy claros: «la Cruz de los Caídos sigue siendo, hoy día, un símbolo de exaltación de la dictadura franquista». Además, recuerda que el Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló «continúa emplazando al gobierno municipal para que la retiremos lo antes posible», de ahí que añada que el objetivo de Compromís sea «iniciar los trámites de obras que harán posible la retirada de la Cruz de los Caídos del Parque Ribalta», que por cierto será motivo de debate en el pleno de esta tarde con una moción conjunta de Castello en Moviment y PSPV que insta a retirar, no ya solo la cruz, sino todos los elementos con simbología franquista en la capital de la Plana.

Reparar la memoria

Ignasi Garcia ha pedido al resto de partidos «coherencia y responsabilidad» en un tema tan sensible como la memoria histórica. El concejal ha manifestado la voluntad de Compromís de «cumplir la Ley de Memoria Histórica y borrar los restos del franquismo de las calles de Castelló, con la voluntad de avanzar hacia una sociedad más democrática y plural, que repare la memoria de los republicanos que luchar contra la barbarie y la dictadura».

Por último, el portavoz de Compromís ha pedido al Partido Popular que «deje de montar plataformas fantasma para boicotear la acción de gobierno, en referencia a la plataforma en defensa de la cruz que, como hemos podido comprobar recientemente, tiene como portavoz a un miembro de Nuevas Generaciones del PP».