Vila-real hace accesible la recogida de vehículos multados por la grúa

La Policía Local de Vila-real acaba de firmar un convenio a tres bandas con la empresa Grúas Tomás y la Asociación Colectivo Unión de Integración de Personas con Diversidad Funcional (Acudim) para dar solución a una problemática trasladada por la entidad en el caso de la retirada de vehículos por la grúa.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez; el comisario principal de la Policía Local, Domingo Adán; el representante de Grúas Tomás, Alejandro Bellido, y la presidenta de Acudim, Fina Mora, se reunieron para la formalización del acuerdo y para dar a conocer los detalles que se incluyen en el pacto alcanzado.

De este modo, cuando una persona con movilidad reducida aparque de manera incorrecta y la grúa traslade su vehículo al depósito se ofrecerán diversas facilidades para su recuperación. «Cualquier persona con diversidad funcional lo tiene mucho más complicado que el resto para acceder a la nave donde se ubica el servicio de grúas, por lo que se han contemplado tres posibilidades distintas para facilitar al usuario que recupere su coche, aunque igualmente esta medida no implica un trato de favor y, por supuesto, no exonera en ningún momento del pago de la multa», aseguró Gómez.

Una de las opciones es que la empresa se desplace y recoja a la persona afectada para llevarla hasta el depósito municipal para que realice los trámites pertinentes para llevarse su vehículo. La segunda opción es que la propia mercantil le lleve el coche al usuario hasta donde este se encuentre y facilite el pago de la multa con un datáfono. Además, también está previsto que la empresa ponga a disposición del afectado un taxi, si así lo requiere, que lo lleve hasta Grúas Tomás para hacer los trámites.

«Es algo que no se había valorado hasta que ocurrió un caso y por lo tanto hay que pensar siempre en las personas que tienen dificultades para desplazarse, ya que queda mucho por hacer», indicó Gómez, quien agradeció a Acudim su contribución para «mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos», así como a Grúas Tomás y a la Policía Local.

Tal y como indica Adán, «fue Fina Mora quien nos informó sobre el problema que supone la retirada del vehículo a cualquier persona con problemas de movilidad, por lo que enseguida se lo trasladamos a la concejala y a la empresa encargada de la grúa, que se mostró totalmente abierta a dar una solución al problema de manera rápida y efectiva».

El propio representante de la firma explicó que «cuando se nos dio a conocer cuál era la necesidad vimos que era importante y, aunque ya habíamos actuado de manera similar en una circunstancia especial -porque moralmente nos sentimos en la obligación de dar una respuesta- ahora firmamos un convenio que supondrá un nuevo avance para la sociedad, en la que tenemos que revertir cualquier beneficio».