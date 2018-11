Ábalos bonificará en febrero la AP-7 a los camiones de Torreblanca a Tarragona

El Ministerio de Fomento ampliará en febrero las bonificaciones a los camiones en la AP-7 de l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) a Torreblanca. Modificará el decreto en vigor desde el 2 de septiembre, que recoge descuentos del 50 % al tráfico pesado entre los peajes de Peñíscola y el citado municipio tarraconense y su prohibición de circular por el tramo colindante de la N-340.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, avanzó ayer en un acto en Castelló que los trámites para aplicar la bonificación a los camiones en la provincia de Castelló -hasta Torreblanca- estarán listos en febrero. El Gobierno atiende la reivindicación del Consell pero elude introducir en el tramo castellonenses los mismos beneficios de la parte de Tarragona, que también goza de una exención total en el peaje para los turismos de los residentes.

Ábalos anunció en agosto su compromiso de incrementar el decreto inicial. Afirmó que el plan original era una herencia del Ejecutivo del PP y admitió que contenía un error al excluir el tramo entre Peñíscola y Torreblanca.

La revisión de esta actuación es posible tras aprobar la semana pasada el Congreso un decreto de medidas urgentes de carreteras. Según el entorno del ministerio, este acuerdo ofrece un sostén legal a las bonificaciones de Torreblanca ante los recursos presentados por la patronal del transporte, que critica que se les restrinja el tránsito en la N-340 y se les obligue a pagar el 50 % del peaje.

Las bonificaciones hasta Torreblanca permanecerán solo en 2019 ya que a partir del 1 de enero de 2020 la AP-7 será gratuita por primera vez en su historia. El ministro reiteró que no se renovará el peaje cuando finalice el 31 de diciembre de 2019 y que el vial será gratuito porque no se sacará otra licitación para su gestión. No obstante, insistió en abrir un debate sobre el mantenimiento de las carreteras.

Ábalos avanzó, además, que entre febrero y marzo se licitará por 13 millones un nuevo acceso a Vinaròs, una de las mejoras planteadas por el Consell para adaptar la AP-7 a su gratuidad. Se trata de la N-238 entre Ulldecona y Vinaròs.