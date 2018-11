Activar las valoraciones forenses de riesgo

La vicedecana tercera del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, Mar Lluch, también hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha las unidades de valoración integral forense del riesgo, que exige la ley, pero que no han dotado de recursos. Lluch considera que las valoraciones de riesgo serían una medida de prevención clave. «Apenas se hacen y las que se hacen están basadas en un cuestionario de los agentes de policía pero no en una atención directa que pueda detectar qué puede estar ocurriendo», explica Lluch. Estas valoraciones son las que se pasan directamente al juez y donde se le traslada «si realmente hay un riesgo vital», añade la experta. Lluch defendió que también se ponga el foco en el agresor para que se les someta a valoraciones de riesgo, y que no solo sea a la mujer.