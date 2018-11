Calleja: «Nos ha penalizado no conseguir abrir el marcador»

Los goles cambian las sensaciones y los resultados positivos siempre dejan mejor sabor de boca que un empate como el que sumó ayer el Villarreal ante el Rangers. El técnico del conjunto castellonense, Javi Calleja, era consciente tras el encuentro que la falta de acierto anotador castigó a un submarino que fue superior a su rival, pero que se marchó sin conseguir el triunfo.

El entrenador madrileño señaló, tras el partido, que «nos ha penalizado no abrir el marcador». «Hemos buscado ganar, pero no ha podido ser. El punto nos mantiene líderes del grupo, pero nos merecíamos más. Cuando perdonas ante la portería rival, lo lamentas». Añadió el preparador del conjunto de la Plana que «no hemos desenchufado en ningún momento. Hemos sabido combatir el juego directo del Rangers y en todo momento hemos hecho nuestro fútbol. Hemos sumado ocasiones y hemos tenido buenas posesiones. Lo hemos hecho casi todo para marcar, pero cuando no lo haces te vas con sensación agridulce».

Calleja bromeó asegurando que «estamos haciendo a todos los porteros rivales, internacionales», y añadió que «hay que reconocer el mérito del Rangers, cómo se ha defendido con 10. Al encerrarse atrás, nos ha costado más crear ocasiones».

Sobre el segundo tiempo, Calleja explicó que «ellos estaba encerrados y nos costaba desbordar. Hemos tenido las ocasiones más claras en la primera parte, pero con un gol hubiese cambiado el desarrollo del partido».

De cara a la última jornada, contra el Spartak de Moscú en La Cerámica, Calleja apuntó que «partimos con cierta ventaja para clasificarnos, lo que siempre es positivo. Jugamos en casa y tenemos que conseguirlo. Hay máxima igualdad en el grupo, está todo en un puño. Partimos con cierta ventaja, pero hay que hacerla valer en casa. Creo que el equipo va a responder».

Sobre Ekambi, comentó que «se desmarca bien, nos viene bien la profundidad que nos da, pero le está faltando acierto». Además, Calleja destacó la labor del joven Manu Morlanes. «Ahora mismo es un buen sustituto en el centro del campo, pero se está ganando contar con más minutos. No le ha pesado la lesión y creo que ha sido uno de los protagonistas del encuentro».