Cambios a la fuerza en el CD Castellón

Aunque a David Gutiérrez le habría gustado mantener el once con el que logró la primera victoria de la temporada el pasado domingo contra el Alcoyano en el Estadio Castalia, el entrenador del CD Castellón no podrá premiar con la continuidad a esos mismos jugadores y deberá introducir cambios a la fuerza en su once. Sobre todo las modificaciones llegarán en el centro del campo, donde Marc Castells causará baja contra el Ejea a domicilio por acumulación de amonestaciones y donde Guti tampoco podrá contar con José Carlos, lesionado en el primer tiempo contra el equipo alicantino.

La principal alternativa para suplir al capitán del cuadro albinegro sería contar de inicio con Antonio Caballero formando pareja con Rafa Gálvez. De hecho, ese fue el doble pivote por el que se apostó en el encuentro a domicilio contra el Olot (1-1), con un sistema 4-4-2 que se repitió contra el Alcoyano. Si ante el Ejea se mantiene también el 4-4-2, todo apunta a que Joseba Muguruza será además el encargado de suplir al lesionado José Carlos por la banda izquierda. Así es como menos movimientos se producirían y a la vez se premiaría la capacidad goleadora de Muguruza con la titularidad.

De este modo, el once albinegro podría ser el formado por Álvaro Campos en portería; con una línea de defensa con Rubén García, Carlos Delgado, Satrústegui y Verdú; Kilian por la banda derecha, Caballero y Gálvez en el doble pivote y Muguruza en banda izquierda; con Hicham y Cubillas ne punta de ataque. Como alternativa, la presencia de Theo García en el centro de campo con Gálvez, dejando a Caballero en el banquillo a la espera de su oportunidad.

Pero, si por el contrario Guti es partidario de cambiar de sistema y jugar con un 4-3-3 como ha hecho en otros encuentros a domicilio –la última vez hace un par de semanas en la visita del equipo al Hércules (1-1)–, el preparador valenciano podría introducir hasta tres cambios respecto a aquel encuentro en el Rico Pérez ya que Máyor, que fue titular en tierras alicantinas, sigue lesionado.

La otra propuesta futbolística con este segundo sistema pasaría por alinear de inicio a Álvaro Campos; Rubén García, Carlos Delgado, Satrústegui y Verdú en defensa; una línea de tres en el centro del campo con Theo como extremo diestro, Gálvez en el centro y Caballero por la banda izquierda; y tres jugadores de corte ofensivo arriba como son Kilian, Hicham y Cubillas. Cabe recordar que contra el Hércules fueron titulares tanto José Carlos, como Castells y Máyor, pero ninguno de los tres estará en el encuentro del próximo sábado.

Habrá que esperar al mismo sábado para ver por qué planteamiento apuesta Guti para tratar de sumar la segunda victoria.