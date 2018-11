Exigen incluir al psicólogo en atención primaria para detectar casos de maltrato

Rocío López, la castellonense asesinada por su pareja hoy hace diez años, ya lo expuso en su trabajo académico sobre la violencia machista. La joven pedía «una especial implicación del sector sanitario» a la hora de detectar los casos de maltrato a la mujer. Ahora, diez años después, el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana mantiene la necesidad de incluir la figura del psicólogo o psicóloga especialista en el servicio sanitario de Atención Primaria y Pediatría para poder detectar los casos de violencia machista. Así lo manifestó ayer la vicedecana tercera del colegio, Mar Lluch, durante la celebración del las III Jornadas sobre la Violencia de Género y la Afectación de los Hijos que tuvo lugar en la Diputación de Castelló.

Lluch explicó que la atención psicológica «debe aparecer desde el primer momento, tanto para la mujer, como para los hijos y las hijas, y desde el primer momento estamos hablando desde el nivel sanitario, que es uno de los aspectos que se ha puesto de manifiesto que es clave. Hay estadísticas que demuestran que las mujeres que denuncian, previamente, una gran mayoría, había pasado por servicios sanitarios de algún tipo. Si en este tipo de servicios sanitarios de atención primaria hubiera psicólogos y psicólogas especializados ayudaría a la detección, incluso a frenar episodios de violencia y derivar a los servicios adecuados. Porque en este nivel estaríamos hablando de episodios de violencia moderada, que inicialmente no es tan visibles pero que, si se dejan, no se detectan y no se acomete ningún tipo de actuación ya dan paso a episodios de violencia grave y extrema». Actualmente, la mujer que está siendo víctima de malos tratos empieza a recibir atención psicológica cuando presenta la denuncia o si acude a los centros de acogida. No obstante, se estima que la gran mayoría ya ha acudido en alguna ocasión a algún tipo de servicio sanitario con sintomatología como cuadros de ansiedad o tristeza, principalmente.

Es por ello que Lluch considera que en los centros de salud «es necesaria esta figura». «Si no se detecta el maltrato, se actúa directamente sobre la sintomatología medicando, que es lo más habitual, pero realmente no se le está prestando ayuda a esta mujer en lo que realmente es el origen del problema», añade la experta.

Además, la vicedecana tercera del colegio añade que la atención psicológica también debería estar en Pediatría. «Muchas veces se acude al pediatra por problemáticas que se detectan en los menores y, si realmente hubiera una atención especializada y también una formación en el profesional sanitario con perspectiva de género, se podrían detectar estas situaciones e ir al origen y no a paliar esos síntomas», argumenta.

Otro de los aspectos que se puso sobre la mesa es que los hijos y las hijas también tienen una afectación directa. Lluch explicó que, muchas veces, con anterioridad, se aludía a ellos como «víctimas secundarias» pero «la sufren en primer grado porque es una violencia directa, la han visto o la han sufrido». «Cualquier violencia que perciban con respecto a su figura de apego, su madre, ellos son víctimas directas», añadió.

Otro de los ponentes, el psicólogo especialista en psicología clínica, Juan Rodríguez Abellán, señaló que el 90 por ciento de los menores víctimas de violencia machista «son capaces de sacar resiliencia y tienen una alta capacidad de adaptación». Lluch dijo esta situación tiene que ver con la etapa madurativa en la que está el menor. «Estamos en una fase muy inicial del desarrollo de su personalidad y ahí, una intervención psicológica es clave para ayudar a que todas las vivencias que ha tenido tengan la menor huella psicológica posible y la menor afectación y se puedan reconducir. Cuando esto ocurre en una persona con más edad, la personalidad y la visión que tiene de la vida está más marcada. Ahí la capacidad de cambio está más limitada», concluye Lluch.