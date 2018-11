«Con el libro queda de forma fehaciente el legado que ha dejado el PP en Segorbe»

Rafael Calvo, el que fuera alcalde de Segorbe durante 20 años, presentó ayer en el Claustro del Hotel Martín el Humano el libro escrito por el periodista y escritor Rafael Martín «Rafael Calvo. El alcalde que trasformó Segorbe». Un repaso a su vida personal y su trayectoria política y profesional.



¿Cómo surge la iniciativa de hacer este libro?

En mi última legislatura Rafa Martín ya me lo propuso, pero me parecía pronto, porque aún estaba en activo. Cuando dejo la alcaldía lo reactivamos y desde hace un año está ya configurado.

¿Y por qué lo sacan ahora, a menos de un año de elecciones?

Porque no quería que fuera reciente a la salida, pero quería que fuera antes de la campaña electoral.

Viendo la publicación de este libro, alguno podría pensar que siente cierta añoranza del pasado y la vida política...

No, pero visto cómo vamos evolucionando quería que quedase constancia del esfuerzo realizado en estos 20 años, porque hay gente que parece que tiene la memoria muy corta. Es un libro que vendrá bien para que generaciones venideras conozcan la trasformación que estos últimos 20 años vivió Segorbe y también para que quede de forma fehaciente, a modo de testamento, todo el legado que ha dejado el gobierno del PP en Segorbe.

Según el título, ¿fue realmente Rafael Calvo el alcalde que trasformó Segorbe?

Rafael Calvo por sí solo no trasformó nada, fue el alcalde que lideró un equipo de concejales independientes y del PP que trabajaron en la trasformación, trabajando de manera eficaz y honrada, junto con los trabajadores del ayuntamiento que se ilusionaron por los proyectos, los verdaderos artífices de la trasformación.

¿Qué vamos a encontrar en estas 600 páginas?

Tres partes diferenciadas: una parte que habla de mi infancia y juventud, otra en la parte profesional como enfermero, y otra en la parte política. Lo más desconocido es el principio, mi faceta política ya es bastante conocida.

¿Puede adelantar algún dato o alguna anécdota que vayamos a encontrarnos en él y no sea muy conocida?

No hay demasiado desconocido, porque ni el autor ni yo hemos buscado sacar a la luz anécdotas u otro tipo de polémicas. Hay datos como que fui el presidente más joven de las Cajas de Ahorros de España con 33 años, o años clave como el 1971 en mi vida personal, donde formalizo el noviazgo con mi mujer y me lanzo a estudiar una carrera universitaria tras un año sin hacer nada por cuestiones económicas. El impulso que ella me dio para estudiar fue importante y clave para mi desarrollo

¿Se ha quedado algo fuera que le gustaría se hubiera contado?

Se han quedado cosas que me resistía a que ahora salieran a la luz, porque afectarían a personas que todavía están en activo en la vida política. Anécdotas, circunstancias y situaciones que se vivieron en la trastienda política y se produjeron, pero no es el momento.

Con este libro, ¿vemos un adiós definitivo a la vida política de Rafael Calvo?

En esta vida no cierro ninguna puerta con llave, me despedí de la política local y mi intención hoy sigue siendo la misma, es difícil que vuelva porque en su momento ya decidí dejar la oposición, pero nunca diré que de esta agua no beberé.