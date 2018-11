«Maribel es la que ha creado a Martirio para poder ser ella misma»

María Isabel Quiñones Gutiérrez (Huelva, 21 de marzo de 1954), conocida artísticamente como Martirio, fue la tercera invitada al ciclo «Femenino Singular» de la Fundación Caja Castelló. La Sala San Miguel abrió ayer sus puertas para recibir, y aplaudir, a una mujer que bien justifica su presencia en esta cita: «Creo que mi carrera y mi propia vida son bastantes singulares», dice. Y bien cierto es. Lleva en la música casi 39 años, contando su etapa con Jarcha, nació en una España que, por aquel entonces, los años 80, luchaba por las libertades. «Era una España muy creativa». Sin marketing, y sin la intención de hacer caja, Maribel creó a Martirio, una mujer nacida de la mezcla de la copla tradicional y la modernidad del rock. Una mujer, además, con un testimonio claro hacia la libertad y autonomía de las mujeres.

P ¿Qué características considera que tiene para definirse como singular?

R Entiendo el término 'singular' como que todo el mundo tiene la obligación de ser único en lo que haga. Cualquier persona debe ser única, cultivar las facetas que más le hagan feliz y para las que esté mejor preparado y, en ese sentido, es bastante singular mi irrupción en el panorama musical, mi imagen y mi discurso en el 86. Eso ha tenido un seguimiento, para mí bastante coherente, con respecto a todos los años que han ido pasando, y ha sido un enriquecimiento musical y cultural enorme para mí. Creo que nunca me he parecido a nadie, por lo que lo de «Femenino Singular» está justificado.

P ¿En algún momento de su casi 40 años en el mundo de la música, ha tenido la necesidad de romper con esa singularidad?

R Eso no me lo puedo ni plantear. Mi carrera está marcada por el corazón, la intuición y por la coherencia. Entonces, aunque haya tenido algunas tentaciones que me han ofrecido, no he podido desviarme de mi camino, me es una cosa imposible, no hay una cosa que me interese más que ser coherente. Estoy hablando, por ejemplo, de más fama o más dinero, más seguridad económica, y eso siempre ha estado por debajo de mi libertad y, como todo el mundo sabe, la libertad cuesta. Y se paga con dinero. Y en este caso, he podido, gracias a renunciar a muchas cosas económicas, decidir en mi camino.

P Habla de Martirio como un personaje, ¿distingue entre el personaje y la persona?

R Claro. Maribel es la que ha creado a Martirio para poder ser ella misma y, realmente, es la que piensa. Está elaborando lo que Martirio después dice, hace o canta, o se viste. Estamos completamente compenetradas porque, gracias a Dios, no he permitido nunca que haya un intermedio entre ambas, es una relación, como una dualidad muy enriquecedora para mí. Y nada impuesta, una cosa elegida.

P ¿Cómo fueron los inicios de Martirio desde el punto de vista de Maribel?

R Era un momento en España muy creativo, muy fantástico. Yo ya llevaba tiempo trabajando con Jarcha y también me gustaba mucho lo que tenía que ver con la tradición, con la canción popular, con la copla, pero también me gustaba el rock. Entonces, creo que fue todo muy natural, que se uniera todo y apareció ese personaje sacado de mí, sin ningún tipo de marketing ni ninguna orientación comercial. Eso sí que puedo asegurar que fue totalmente natural.

P ¿Martirio surgió en una época con más libertad que la de ahora?

R Creo que había más lucha por la libertad que ahora mismo, por la gran influencia que tiene el poder del dinero y el poder del aborregamiento. Creo que era una época donde yo se debería volver a buscar cada uno su propia personalidad. No dejarse comprar ni dejarse vender ni dejarse pastorear. Hay que buscar lo que tú quieres, dónde estás bien, qué es lo que quieres hacer, con mucha conciencia de que lo que das es también lo que te devuelve la felicidad.

P ¿Ha sido Maribel más libre gracias a Martirio?

R Yo creo que me ha ayudado mucho, he crecido con Martirio y, realmente, me ha regalado países, personas, conocimientos, contactos, sabiduría aprendida de los grandes, que para mí han sido una bendición.

P ¿Maribel y Martirio son feministas?

R Si quitamos el concepto este que está un poco mal usado del feminismo yo, desde luego, que he sido feminista, soy feminista y soy una luchadora por la libertad y la autonomía de la mujer por encima de todo. Y soy absolutamente libre y con todo lo que eso lleva de falta de comodidad, a veces, y falta de muchas cosas. Pero yo eso lo llevo a raja tabla en mi vida personal.

P ¿Cuáles son sus proyectos a corto o medio plazo?

R Los proyectos son seguir trabajando en directo con mi hijo Raúl Rodríguez, que para mí es la satisfacción más grande que tengo en esta vida, por gran músico, por gran productor y por gran acompañante. Trabajo con él, trabajo también con un pianista excelente que es Jesús Lavilla y estamos haciendo conciertos de antologías. Y también estoy preparando un disco nuevo con Chano Domínguez, a dúo, porque nos adoramos y fue muy bonita la experiencia que tuvimos. Vamos a reunirnos de nuevo en un disco muy desnudo y muy emocionante, dedicado al repertorio del cantante cubano Bola de Nieve.