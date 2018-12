El borrianense Pablo Ania se queda sin semifinales de SUP Sprint en el Mundial

La séptima jornada de los ISA World SUP and Paddleboard Championship que se están celebrando en Wanning (China) estuvo protagonizada por las carreras de SUP Sprint. El representante español, eldeportista de Borriana Pablo Aina, se quedó a las puertas de las semifinales tras quedar en cuarta posición en la manga 3 con un tiempo de 01:13:18.