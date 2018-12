Carrasco: «Marco está secuestrada por los radicales de Compromís y CSeM»

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denuncia que «la intolerancia y sectarismo se han adueñado del ayuntamiento con PSPV, Compromís y Castelló en Moviment. Desde que gobiernan, los castellonenses tenemos menos libertades y menos respeto de nuestros derechos como ciudadanos». «Desde que Amparo Marco asumió la alcaldía, los castellonenses han perdido derechos y libertades. Marco está secuestrada y maniatada por sus socios de gobierno, los radicales de Compromís y Castelló en Moviment, que desprecian y anulan a todo aquel que no piense como ellos», critica Carrasco.

Carrasco se refiere así al acuerdo que los firmantes del 'Pacte del Frau' han sacado adelante en el pleno de ayer, jueves 29 de noviembre, y por el que han decidido imponer que el topónimo de la ciudad sea exclusivamente en valenciano, perdiendo la forma en castellano, además de seguir adelante con sus planes de derribar la cruz del Parque Ribalta o limitar el horario de consumo en las tascas a las 22.30 horas, mucho menos de lo que permite la legislación en el ámbito estatal.

Para la portavoz del grupo popular, «la jornada de ayer fue realmente triste, porque en el pleno se constató cómo la izquierda está mostrando su verdadero rostro, dando un paso más hacia la purga ideológica que vienen ejerciendo desde el año 2015. Hoy, en Castellón, se están destruyendo símbolos religiosos o se impone la lengua en la que debemos expresarnos, a pesar de que ambos derechos están recogidos y amparados en la propia Constitución Española".

«Socialistas y nacionalistas, con el apoyo de los de Podemos, tienen la ciudad paralizada. No hay gestión. Están solo volcados en asuntos que no son los que reclaman los ciudadanos, que son recibir inversiones y mejorar los servicios que reciben. Los castellonenses no tienen un problema con el valenciano o con la cruz del Ribalta. El problema de los castellonenses es la falta de colegios, porque no se han construido ni uno nuevo de los prometidos, son las listas de espera de la sanidad, la falta de plazas para mayores, los casi 15.000 parados que hay en las listas del desempleo o las gravísimas deficiencias que existen en las instalaciones deportivas de la capital», subraya la portavoz popular. «No solo no atienden las necesidades de los castellonenses, sino que encima, los dividen, abriendo heridas», lamenta.

«Insto a la alcaldesa a que vuelva a la senda de la cordura. Espectáculos como el de ayer y políticas sectarias como las que están aprobándose en el ayuntamiento son un paso atrás. Y el primer gesto en este sentido debe ser hacer cumplir el Código de Buen Gobierno y cesar a la vicealcaldesa imputada Ali Brancal. Necesitamos que Castelló tenga un proyecto de futuro, con más oportunidades y empleo, en el que se hablen de los problemas reales de los castellonenses», concluye.

El PP se opuso en el pleno del jueves a la restitución del topónimo original de la ciudad y a la remoción de la Cruz de Ribalta.