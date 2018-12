Castelló impulsa la creación de la Casa de la Mujer para fomentar actividades sociales

El Ayuntamiento de Castelló sigue avanzando hacia una sociedad más igualitaria y equitativa. Por ello, se ha marcado como objetivo constituir a corto plazo la Casa de la Mujer, un espacio de encuentro y reunión en el que las asociaciones de mujeres de la ciudad puedan desarrollar sus actividades sociales.

El primer paso se dio ayer en la Junta de Gobierno Local con la aprobación del expediente de contratación, mediante concurso público, del arrendamiento de un local. El siguiente trámite será la adjudicación de ese alquiler, así como el proyecto de reforma del inmueble para adaptarlo a las necesidades de los diferentes colectivos femeninos.

Actualmente, Castelló cuenta con más de 20 asociaciones de mujeres. Entre ellas destacan Aula Debate del Grau, Asociación de Mujeres en Igualdad, Asociación de Mujeres Empresarias, Asociación Provincial de Amas de Casa o Unión de las Mujeres de Castelló. Todas desarrollan anualmente numerosas acciones, con distintos propósitos, pero siempre a través de sus sedes, que no siempre reúnen las condiciones adecuadas en cuanto a capacidad se refiere.

En este contexto, desde el ayuntamiento se considera de vital relevancia crear un recinto común para todos esos colectivos, que no solo facilite la celebración de grandes eventos, sino que también contribuya a establecer un lugar de reunión, en el que compartir experiencias y vivencias.

Con el establecimiento de una Casa de la Mujer, habrá muchas más posibilidades para impulsar actuaciones conjuntas, que redunden en beneficio de la sociedad. Al crecer la logística, igualmente aumentarán las alternativas respecto a la magnitud de las acciones.



Fomento de la cultura

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer, en su sesión ordinaria, la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de desarrollo y fomento de la cultura de las asociaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, con un presupuesto máximo de 60.000 euros.

La resolución de la propuesta estima las 32 solicitudes presentadas, cuyo importe total asciende a 59.999,92 euros.

Las cuantías oscilan entre los 800 euros (Asociación Centro Asturiano de Castelló), como cantidad más baja; y los 3.178,18 euros como suma más elevada (Asociación Cultural Septiembre Recuerdos).

Algunos colectivos adjudicatarios on: Ateneu de Natura (1.000 euros), Asociación Cultural Educ@as de Castelló (2.338,68 euros), Castelló per la Llengua (2.305,10 euros), Germandat dels Cavallers de la Conquesta (2.271,84 euros), Grup per la Recerca de la Memòria Històrica (2.070,04 euros), Orquesta Lírica de Castelló (2.036,46 euros) o Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castelló Coasveca (1.902,14 euros).

Según la resolución, cada asociación beneficiaria de las subvenciones deberá presentar la correspondiente justificación de las mismas antes del 30 de diciembre de presente año. En caso de no acreditar el gasto, el colectivo tendrá que devolver la ayuda.