salmodias rusas

Segundo cuarteto de la temporada que, por razones de seguridad, descendió a la Sala Rodrigo, cuya capacidad llega las 400 butacas: suficientes para acomodar holgadamente a la mermada audiencia de la SFV. Quizás el destino haya querido que las ramas no oculten el bosque y que, con atino y oportunidad, los conciertos de nuestra centenaria SF encuentren un espacio nuevo -de excelente acústica- justificado por el decline de socios que poco a poco han ido dejando de acudir a los martes filarmónicos.

El Cuarteto David Oistrakh está liderado por Andrey Baranov (San Petersburgo, 1986), un virtuoso del más alto rango que contagió de brío a sus colegas demostrando un genuino trabajo de equipo con excelentes resultados musicales y una técnica sin red. La energía de Petrov (Lituania, 1978), la segura calidez de Belugin (Siberia, 1982) y el arco mágico de Zhilin (San Petersburgo, 1987) pusieron en pie, por primera vez esta temporada, a todo el público.

Sin duda, fue el Cuarteto nº 8, op.110, de Shostakovich, la obra más interesante del programa. Controvertido musical y políticamente, sus 15 cuartetos (escritos en plena guerra fría) demuestran su talento y pericia. Culminantes fueron los 3 Largos, de una escritura desnuda, como de salmodia, que no admite amagos puesto que exige total concentración grupal. Su interpretación fue tan exquisita como emotiva.

Al igual que su conocida Sinfonía inacabada, Schubert solo escribió el Allegro assai de su Cuarteto nº 12 D.703, obra póstuma, en la cual ya se pudo apreciar el magisterio de los músicos rusos que con el Cuarteto nº 6 en fa menor de Mendelssohn pulieron sus filigranas musicales. La errada nota final no empañó una versión de la más alta calidad. El «arreglo» del Capriccio nº 24, de Paganini debida a Belugin resultó más que prescindible. Si no es posible mejorar un original, mejor no entrometerse.

Las exultantes Danzas rumanas, de Bartok y el Dulce sueño del Álbum para niños, de Tchaikovsky, volvieron a poner en pie a toda la sala Rodrigo. Así da gusto.