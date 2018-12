Gisel·la Esteso gana el concurso del Grado de Periodismo de Levante de Castelló

La rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Eva Alcón, y el delegado de Levante de Castelló, Pepe Beltrán, entregaron el pasado miércoles el premio al mejor trabajo periodístico realizado por alumnos del Grado de Periodismo de la UJI, dentro del convenio de colaboración que mantienen el diario y la universidad desde el curso académico 2011/2012. La estudiante Gisel·la Esteso, de València, ha sido la galardonada con un iPad por su reportaje titulado «Dicen que estamos levantando cabeza pero, en realidad, solo nos están dejando respirar» en el que visibiliza el problema de la precariedad laboral de la mano del testimonio de una trabajadora de la limpieza. Al acto también asistieron los profesores que coordinan el proyecto Ramón Pardo y Hugo Doménech.

Alcón aprovechó la ocasión para felicitar a la premiada. «Puedes estar contenta porque has hecho un magnífico reportaje. Nos has acercado a la realidad de tantas mujeres. Nos has abierto los ojos a una realidad que, todos somos conscientes pero que, a veces, nos olvidamos de cuánto camino nos queda por recorrer». Asimismo, la rectora quiso también felicitar a todas las personas que han hecho posible el premio. Alcón destacó el agradecimiento al periódico Levante de Castelló porque «nos facilitáis la vida, nos facilitáis la posibilidad de dar a conocer lo que hacemos: lo que hacemos bien, y, como buen periódico, lo que necesitamos mejorar». En cuanto al convenio que mantiene la universidad con este diario, Alcón dijo ser «una oportunidad» dentro de la apuesta de la UJI por las prácticas. «Una oportunidad que tenéis que aprovechar en vuestra formación», concluyó.

Por su parte, Beltrán agradeció el «valor y las ganas» que supone hacer el Grado de Periodismo, «teniendo en cuenta que no es una profesión fácil, y que, me atrevería a decir, implica más valores personales, que os animo a cultivar». «Una profesión que estamos pervirtiendo a base de abusar de las redes sociales y de estas herramientas que, son importantes, pero no son un medio donde se pueda ejercer el periodismo. El periodismo es otra cosa. El periodismo necesita rigor, profesionalidad y un trabajo riguroso», añadió. En este sentido, Beltrán añadió que «queremos que Levante de Castelló sea la ventana para favorecer vuestras inquietudes periodísticas publicando los trabajos que tengáis en mente».