«El periodismo es una profesión con una utilidad y servicio al público»

Gisel·la Esteso Núñez es graduada en Periodismo y estudiante del doble grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universitat Jaume I (UJI). Tiene 22 años y ha ganado el concurso Grado de Periodismo de Levante de Castelló.

Pregunta. ¿Qué le motivó a participar en la publicación de textos de Grado de Periodismo?

Respuesta. Siempre he tenido afición a la escritura. Es algo muy importante para mí porque es la base de todo periodismo y me hacía especial ilusión tener un artículo publicado en periódico. Para mí, el premio fue que me lo publicara. Y formar parte de un proyecto de Precariedad laboral fue como una oportunidad para poder publicar.

P ¿Qué le aportó el contacto directo con el caso sobre el que ha escrito?

R Más que hacerle una entrevista fue conversar con ella de problemas cotidianos, saber cómo era su vida, conocerla. Fue tener empatía con ella.

P ¿Por qué decide estudiar el doble grado de Publicidad y Relaciones Públicas?

R Quería ampliar mis horizontes profesionales pero también es cierto que, ahora mismo, estoy en un punto en el que estoy reflexionando sobre esta decisión, y creo que esto no es el sector que yo quería porque, para mí, el periodismo es una profesión con una utilidad, con un servicio para un público, es algo que no tiene ni punto de comparación con la publicidad, y ahora mismo lo que me interesa es volver al periodismo.

P ¿Cómo ve el mercado laboral en la profesión?

R Es complicado. Yo empecé a hacer prácticas desde el primer año en televisión y radio y vi que de prácticas no pasaba, no conseguía tener un trabajo. Por eso decidí moverme al sector publicitario al considerar que había mayor oferta laboral. Pero a mí lo que me gusta es el periodismo. Sabemos que, actualmente, no está teniendo una buena imagen con respecto al público, que es difícil conseguir un trabajo estable, pero hay que seguir luchando.

P ¿Apuesta por el papel?

R La prensa está evolucionando como cualquier otro sector mediático y creo que cuando se transforme al digital va a ofrecer unas oportunidades que podrá competir con la radio y la televisión.