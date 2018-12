La AAVV Blasco Ibáñez pedirá al bipartito explicaciones por el Mesón del Vino

La decisión del Ayuntamiento de Castelló de recuperar el bulevar Blasco Ibáñez como emplazamiento para el Mesón de Temática Vinícola en la Magdalena, ha causado cierta sorpresa y malestar entre los miembros de la junta directiva de la asociación de vecinos del barrio (AAVV). El hecho de que ya se haya perpetuado el solar que se localiza frente a la Ciudad de la Justicia como enclave para la Feria de la Cerveza Internacional provocará que en las fiestas patronales de 2019 la zona contará con dos de las carpas más multitudinarias.

Y eso no ha sentado demasiado bien en el colectivo vecinal, habida cuenta las promesas de años anteriores a cargo del equipo de gobierno, que siempre había mostrado cierta sensibilidad con los residentes, consciente de las molestias. «Tampoco nos ha gustado el habernos enterado de la noticia al leerla en Levante de Castelló. No entendemos qué para estas cosas no se nos consulte antes, porque somos parte implicada», lamenta el presidente de la AAVV Blasco Ibáñez, Ignacio Dorda, quien adelanta que «vamos a pedir una reunión urgente con el concejal de Fiestas y la vicealcaldesa para que nos aclaren el tema».

En este sentido, el colectivo vecinal espera que «nos expliquen cómo será la estructura del Mesón del Vino. No es lo mismo que se coloque una carpa con unos cuantos mostradores, como se ha hecho otros años, a que se instalen las tradicionales casetas en el bulevar», subraya Dorda.

En el supuesto de se tratara de la segunda opción, el presidente de la asociación de vecinos ya avisa que supondrá un perjuicio para los residentes de la zona, teniendo en cuenta los precedentes.

Los efectos negativos del Mesón del Vino hasta 2012 -a partir de ese año se trasladó a Grapa-, resultaban evidentes no solo en la vía pública, sino también en el interior de las urbanizaciones y establecimientos pese al trabajo de las brigadas municipales de limpieza.



Suciedad y molestias

Más allá de la acumulación de cristales rotos y latas en los jardines, con el consiguiente peligro para menores y mascotas, la presencia de orina y basura en portales y puertas de acceso a los aparcamientos privados alteraban la actividad habitual de los vecinos, muchos de los cuales trasladaban sus protestas a la AAVV.

La Policía Local de Castelló también era conocedora de las denuncias al recibir llamadas en los días más conflictivos, coincidiendo siempre con los fines de semana.

Por ello, el colectivo vecinal considera fundamental que, en el caso de que no exista posibilidad de modificar la ubicación del Mesón del Vino con vistas a 2019, el modelo elegido corresponda al circular bajo el abrigo de una carpa. En definitiva, la misma estructura empleada en las fiestas del pasado marzo en la plaza Antonio Ferrandis, detrás de la biblioteca pública de Rafalafena.