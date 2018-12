«Estoy contento por el debut, pero más por la victoria»

Llegó el día del estreno de Edu Adell en Segunda División B. El joven lateral izquierdo almassorense disputó los 90 minutos en el triunfo del Villarreal B frente al Teruel en el Mini Estadi (3-0) y, por este motivo, su satisfacción era máxima al finalizar el encuentro. «Estoy contento por el debut, pero aún más por la victoria, por los tres puntos que ha sumado el equipo», señaló el joven futbolista. Sin Xavi Quintillà sancionado y con Enric Franquesa lesionado, el técnico Miguel Álvarez depositó su confianza en Edu Adell y el jugador estuvo a un buen nivel durante todo el encuentro.

«Sabíamos que el partido no iba a resultar fácil porque el Teruel es un equipo muy aguerrido. Fuimos de menos a más y al final logramos una gran victoria, que es lo que perseguíamos», dijo Edu Adell.

De su primer contacto con la Segunda B, el futbolista de Almassora manifestó que «las categorías están para algo. Es verdad que en esta división hay mucho más ritmo y se nota claramente el nivel de los equipos, con muy buenos jugadores».

Por último, el lateral zurdo de la escuadra amarilla quiso dar las gracias a sus compañeros por el gran acogimiento que había tenido. «Hay un ambiente de cordialidad en el equipo. En todo momento me he sentido arropado por todos los jugadores y así resulta todo mucho más sencillo», destacó el joven lateral izquierdo almassorense, habitual en las alineaciones del Villarreal C en Tercera División a las órdenes de Pere Martí.