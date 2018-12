Derrota digna del Villarreal en Barcelona

El Villarreal perdió con dignidad en el Camp Nou, pero perdió. Escaso consuelo para el submarino, que ve muy de cerca los puestos de descenso. Ayer no ganó puntos en el 2-0 ante el Barcelona, pero quizá sí algo de moral, aunque fuera a cuentagotas. La necesita: los goles de Piqué y Aleñá dejan a los de Calleja al límite del abismo absoluto.

Algo bueno: Samu Chukwueze tiene 19 años, pero da igual. Como si tuviera 15. Chukwueze es una realidad que no se puede negar, una vitamina que no se debe racanear, un tesoro que no se puede esconder. Cuando más necesitaba una salida el Villarreal en el Camp Nou, los veteranos del equipo buscaban al niño. Significativo. Algo malo: hubo pocas más así. Un problema para el Villarreal.

El Barcelona es un equipo que te mata lentamente. Hipnotiza con la danza del juego de posición, te engaña con cadencia hawaiana de resort hasta que pega el acelerón y ¡ boom!, ocasión de gol. Está Messi, que va a su bola. Está Dembélé, que va a la suya. Y está el filón de Alba en el carril izquierdo, donde todo el juego colectivo desemboca.

Por ahí llegó el caudal principal de peligro local. Un remate de Dembélé que despejó Cáseres bajo palos, un casi gol de Vidal, que no llegó a la pelota y, ya con 1-0, un tiro de Messi que sacó Asenjo a quemarropa.

Ya ganaba el Barça de la manera menos inusitada. Dembélé botó un córner y recogió la segunda jugada. Esta vez tensó una comba larga que cabeceó Piqué a la red, pese al toque de dedos desesperado de Asenjo.

El 1-0 fue en el minuto 35. El Villarreal estaba firmando hasta entonces un meritorio ejercicio de resistencia. Tenía poca pelota, y cuando enlazó alguna posesión larga fue como mecanismo de defensa, más que para otra cosa. Solo dañó al rival con la mentada verticalidad de Chukwueze, y con una percusión imposible del ariete Gerard, que cuerpeó con los centrales hasta enganchar un latigazo a bocajarro que pareció letal en el minuto 12, pero el poste se encargó de escupir.

El segundo tiempo arrancó con susto para el submarino. Una reacción felina de Asenjo evitó el 2-0 en un centrochut de Messi. Se despertó entonces en el Villarreal. Merodeó el área de Ter Stegen el submarino, pero como en el primer tiempo faltaba colmillo. Calleja introdujo entonces a Bacca. La sensación era esa. El empate no estaba tan lejos. De inmediato Chukwueze provocó una falta en la frontal y Cazorla la enroscó ligeramente alta.

Valverde replicó el movimiento de banquillo sentando a Vidal y dando carrete al joven Aleñá. El movimiento activó a Coutinho, que buscó la escuadra en un tiro lejano. La última fricción de Gerard con Piqué, antes del relevo de Ekambi en la delantera, fue coronada con cánticos contra el Espanyol, por el pasado perico del punta groguet. Pero en el Camp Nou jugaba el Villarreal, que había llegado vivo a los últimos diez minutos de partido. Piqué se lanzó al césped para tapar in extremis un tiro de Mario, que había recibido de Chukwueze a la entrada del área.

El Villarreal seguía creyéndoselo. Pero estaba Messi. Y Messi activó el despertador para recordar por qué su camiseta domina los tenderetes de las esquinas, por qué es Messi, en definitiva, y puede ir a su bola y hacer lo que quiera y como quiera. En el minuto 86 cerró el partido: se inventó un pase de fantasía para Aleñá, que batió a Asenjo con clase infinita.