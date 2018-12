Lanzadera Montserrat reina en l'Interpobles de Galotxa

Després de la victòria de Lanzadera Montserrat, en la final del Interpobles-Edicom, un dels seus jóvens pilotaris campions recorda que disputar esta partida forma part del millor que puga passar en la història d'un club de pilota. I parla sobre el passat any quan van jugar la final després de més de 30 que el club havia guanyat la primera. En eixos detalls es visualitza el significat dels sentiments acumulats en la història d'una associació nascuda en els temps creatius, modernitzadors d'este esport. Ahir Montserrat va destrossar les il·lusions d'un altre club exemplar com Beniparrell al què va derrotar per 70 a 30.

En la categoria femenina, el Caixa Popular-Godelleta va guanyar a Borbotó per 60-55.