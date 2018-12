«Sufrí el 'muro' en mi primer maratón por irme arriba»

Un campeón de 1.500 metros se pasa al maratón. ¿Cómo su primera experiencia en la gran distancia, en Berlín?

Desde que corro profesionalmente, siempre había tenido en mente correr un maratón. Empecé a entrenar regularmente, me empecé a encontrar bien, pensé que era el momento bueno, no tenía lesiones y la hice. La experiencia maravillosa. Nada que ver con las carreras pista que yo preparaba. En el aspecto de fuerza mental y sobre todoa nivel muscular es algo que yo nunca había vivido.

¿Tenía miedo al «muro»?

Sí, sí, tuve mucho miedo, los ritmos de la pista no los regulaba bien y en las tiradas largas había días malos y buenos, y tenía dudas. Salí 4 o 5 segundos más lento de lo previsto, hice la segunda parte más rápida y en el kilómetro 38.... me llegó el famoso 'muro', es difícil de explicar. De repente tienes las sensación de ir vacío, sin fuerza, y hay que saber sufrirlo. Es el momento de la verdad. Pasé de un ritmo de 3.33 el kilómetro a 4,10, de no poder recuperar ya el ritmo hasta el final. Del 38 al 42 lo pasé mal. Todo fue porque en la segunda media me vine arriba.

¿Es más duro entrenar un maratón que estar todo el año al nivel que exige un 1.500?

No crea. Yo, cuando corría 1.500, en época invernal, hacía 180 semanales de carga, mucho cross. No podía descuidar en ningún momento la fuerza.

¿Un corredor de 1.500 hace 'tiradas largas'?

Hasta enero es todo carga. Por la mañana igual haces un rodaje de 16 kilómetros y luego por la tarde series. Es un entrenamiento distinto, pero se hacen los mismos o más kilómetros.

Con la edad, dicen todos los expertos, uno se convierte en mejor corredor de fondo.

Así es. El tema de la edad no es importante. Cuando eres más jóvenes tienes más explosividad, cuando vas cumpliendo años vas ganando resistencia, y eso te permite entrenar bien. Mira a Martín Fiz. Está corriendo a un gran ritmo con 53 años, aunque también influye mucho la forma de entrenar.

¿Un maratoniano no debería hacer más entrenamientos 'cruzados' (combinar con otros deportes de fondo)?

Aunque la musculatura no se trabaja igual que en otros deportes, sí es lo mejor si hay una lesión o molestia. Entonces es mejor combinar correr con lo que más se parece como acuarrunning o elíptica, para no perder tanto. Lo que más sufre es el sistema articular, por eso digo que hay que hacer ejercicios de fuerza en circuito para aumentar la fuerza y que luego duelan menos las articulaciones.

Ahora es entrenador. ¿Qué es «Kings Project?

Lo estoy terminando de constituir. Es un proyecto abierto a todo tipo de corredor. Me gustaría hacer algo más personal, no soy de mandar muchos entrenamientos por correo, busco tener un servicio más personal con el corredor. Está enfocado a todo el mundo, sobre todo a los populares, o aquel que quiera perder peso, el que quiera afrontar un 5K, una 10K, un maratón...

¿El Maratón de València?

En 4 años ha pasado de ser una maratón normal a ser el mamejor de España. Se está haciendo una gran inversión y eso repercute en la calidad. Estuve entrenando por el circuito 5K del río Túria. En València están haciendo un trabajo fantástico. València es ciudad referente del running. Se ve con la cantidad de gente que corre en el río, hay mucha afición, unas instalaciones magníficas, un clima perfecto y un circuito rapidísimo. Y la gente anima.

¿Cree que el maratón de València ya está entre los mejores?

He entrenado con maratonianos que hablan de Berlín y de València como los maratones en los que todo el mundo quiere hacer marca. Los españoles quieren correr en València, por las condiciones del recorrido y el tiempo, y por la belleza de la ciudad. También está el trato al corredor, y eso hace que quiera venir cada vez más gente. Dentro de nada estará entre las tops. Además, el hecho de tener el récord del mundo de medio maratón le ha dado todavía más proyección internacional.

¿Cuándo se anima a correrlo?

Pronto, porque ya me ha picado el veneno. Tenía la apuesta de bajar de 2.30 en Berlín (terminó en 2.33) y me quedé cerquita. El año que viene quiero correr en València y mejorar mi marca.

La mayoría de niños y niñas quieren jugar al fútbol o al baloncesto. Muchos tienen mejores cualidades atléticas, pero no lo saben.

El atletismo no es sólo correr. Es saltar, es lanzar. Y correr es la base de todo deporte. Si hubiese mejores resultados y más mundialistas, eso atrae. Hay que promocionarlo, pero las sociedades son cada vez más sedentarias, la gente no quiere sufrir. Muchos de esos niños que están jugando al fútbol ves sus piernas largas y cómo se mueven y dices: buff, este sería la bomba en la pista'.