«El trabajo ha sido bueno, nos tenemos que ir con la cabeza alta»

A pesar de la derrota en el Camp Nou, el técnico del Villarreal, Javi Calleja, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo ante el Barcelona en un escenario en el que «hay que estar casi perfectos para sumar puntos». «El trabajo del equipo ha sido bueno, nos tenemos que ir con la cabeza alta porque hemos competido muy bien y aquí hay que estar casi perfectos para sumar puntos», analizó el técnico del equipo castellonense en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Calleja afirmó que el partido se les escapó por detalles. «Se nos va el partido en diferentes momentos, uno de ellos el tiro al palo de Gerard Moreno y cuando el Barcelona te marca a balón parado. En esas jugadas tenemos que estar más atentos», apuntó el entrenador madrileño. Asimismo, elogió el partido del extremo azulgrana Ousmane Dembélé. «Es el jugador que más problemas nos ha creado» porque «una vez arranca cuesta pararlo», afirmó.

Sobre las decisiones del árbitro, el entrenador del Villarreal lamentó que el VAR no interviniera en un manotazo de Piqué a Gerard Moreno que podría haberse producido dentro del área. «No sé si lo habrá revisado. Cuando he visto la acción, a mí me lo ha parecido. No lo ha pitado. Son detalles y momentos que pueden cambiar el partido», zanjó.



«Hemos dominado el juego»

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció sensaciones encontradas en la victoria este domingo ante el Villarreal, «buenas» por un lado ya que ganaron sin encajar y no tanto por la falta de dominio del partido en el Camp Nou. «Las sensaciones son buenas porque hemos ganado. El primer tiempo, muy buenas, porque hemos dominado el juego y hemos sido más nosotros mismo con la pelota y con llegadas, y estábamos cerca del gol», indicó en declaraciones a Barça TV.

«En la segunda parte hemos sufrido porque cuando no tenemos el balón sufrimos. Nos hemos tenido que organizar para que no nos hiciera ocasiones, que no nos han hecho, pero sin balón nos faltaba algo. Es importante no conceder ocasiones. Ellos han tenido la primera al palo al comienzo y el problema que hemos tenido que al no ser dueños del juego nos hemos tenido que reorganizar. Queremos dominar los 90 minutos y no ha podido ser», afirmó.