Compromís? Quin Compromís?

Tras 'Compromís', el nombre de la coalición nacionalista viene del castellano 'compromiso', palabra que deriva del término latino 'compromissum' y se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. Es decir, un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas.

Compromís se define así misma como una coalición política española de ámbito valenciano. Sí, han leído bien, española y valenciana pero no defienden lo uno ni lo otro. Simplemente tienen un compromiso con el sistema del que viven: "todos contra el sistema pero a vivir de él".

A priori podíamos saber cuál era su compromís con la ciudadanía pero hoy podemos decir alto y claro que su compromís es ninguno. O mejor dicho, el engaño.

Los adalides de la corrupción, de rescatar a las personas y del austericidi, son los que ahora necesitan un auxili.

Sobre corrupción, fueron ellos, concretamente el señor Nomdedéu y la señora Brancal quiénes propusieron endurecer el Código de Buen Gobierno vigente en el Ayuntamiento de Castelló desde 2006, pero con su impronta en 2015 firmaron su sentencia de muerte porque ahora están probando su propia medicina. En este caso concreto la medicina no cura, simplemente es paliativa y está alargando la agonía del final de Ali Brancal.

Esta es su aplicación del Código de Buen Gobierno, "el compromís en la llei de l'embut: lo ample pa mí lo estret per a tú".

Para los socios del Pacte del Grau este tema no es una prioridad de los castellonenses, pero sí que lo es el debate de Castelló o Castellón o el derribo de la Cruz del Ribalta. Hay que cumplir las leyes dicen, y por supuesto al cumplimiento de la legalidad en Ciudadanos no nos vamos a negar. Justo en eso les doy la razón, las leyes son para cumplirlas, sí, pero todas. No hay que cuestionarlas, interpretarlas ni hacer un uso selectivo de las mismas.

En el pleno de la semana pasada se aprobó eliminar la versión castellana del topónimo de nuestra ciudad. Ahora ya no podremos decir: soy, vengo y voy a Castellón ;y de igual manera se dio luz verde a la retirada de la Cruz de Ribalta.

¡He aquí el quid de la cuestión! Los que criticaban los recortes, ahora no sólo nos recortan de bolsillo sino que recortan mucho más: derechos y sentimientos de los castellonenses, creando problemas donde no los había.

Sobre la retirada de la Cruz, el Señor Ignasi García escribía de su puño y letra lo siguiente: "el fascismo se apropió de la simbología transversal, la cruz, la bandera, la lengua, cosas que deberían unir e identificarnos como pueblo pero lo utilizaron algunos en favor de su ideología". El señor García, sabe muy bien de lo que está hablando, quizá porque él y los suyos están haciendo lo mismo: inventan un país que no existe, defienden la lengua y la bandera de los vecinos en favor de su nacionalismo y se atreve a decir que Compromís estará a la altura porque la ley es clara, en este caso. La ley es tan clara o menos como el Código de Buen Gobierno, y en este caso ya han demostrado en qué altura están.

Por más que se empeñe, señor García, usted ha venido con muchas ansias de poder pero cada día demuestra ser simplemente un artista de la provocación. No le queda otra para convencer a los que viven en su país: Fantasislandya

Este Castelló mío, Este Castelló nuestro, ay ay...