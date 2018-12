Más a la derecha que la derecha

Tras las elecciones en Andalucía, se perciben más allá de la lectura de los convulsos resultados, unas tendencias que pueden marcar el devenir de futuras consultas a nivel nacional.

La izquierda se presentaba con profundos reproches entre ellos pero también internos, en Andalucia, sus lideresas sin el beneplácito, ni la implicación de sus líderes nacionales, lo que implica la percepción de falta de cohesión, de apoyo a sus candidatas, de ausencia de autocrítica, de apertura y diálogo tanto interno como externo, renunciando al voto emocional por no ser percibidos como proyectos sólidos, sustanciados, con candidatas apoyadas más allá de Andalucía y que ya hace 4 años no se entendieron y ¿porqué podían hacerlo ahora?

El PSOE de Susana Diaz tras su fracaso nacional, se presentaba como un refrendo a su persona, pintando una Andalucia irreal, despreciando, como siempre lo hizo, cualquier apoyo o acercamiento a su flanco izquierdo, dando por hecho la reedición del pacto con Ciudadanos, que nada le ha beneficiado dados los resultados acreditados este diciembre y cometiendo un gravísimo error como es darle ese protagonismo que buscaba a Vox.

Por su parte Adelante Andalucia, ha fracasado en la nueva marca, no ha movilizado ni a su propio electorado y no ha proyectado ninguna sintonía con el socialismo, sin culparles puesto que no hubo pacto hace 4 años.

La derecha ha demostrado saber aprovecharse de esa polarización del voto, de la abstención, incluso de la irrupción de Vox que junto a Ciudadanos son quienes más suben, lo mismo, con un discurso en clave nacional, que es donde han sabido situar el debate de estas elecciones, como más soberanistas frente a los soberanistas.

Las elecciones andaluzas, debieran enterrar al viejo PSOE, que quedó noqueado en las Primarias socialistas, obliga a explorar Frentes Amplios de izquierda como parece que en Madrid se demanda, donde hubo, por cierto, otro referéndum el domingo, que cuestionó a la monarquía, y que obliga a una profunda reflexión, transformación, autocrítica necesaria que vuelva a ilusionar a la izquierda, porque los transvases de izquierda no an existido.

La actualidad supera cualquier ficción, y aunque parezca mentira la extrema derecha que alguno/a veía como necesaria, ya está aquí, y la derecha conservadora puede echar mano de ella en cualquier momento. No se trata ahora de cordones sanitarios, sino más bien de mejorar la sanidad y la educación, también las condiciones de quienes trabajan en ellas y de los que dependen de ellas, necesitados de partidos y sindicatos que les escuchen y generen trabajo calidad y con derechos, que parecemos haber olvidado.