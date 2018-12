Estimada senyora alcaldesa

Permítame dirigirle estas palabras a propósito de su actitud durante el pasado plenario del 29 de noviembre. Recordará perfectamente que, ese día, usted quiso zanjar el debate sobre la retirada de la Cruz de los Caídos del Parque Ribalta interpelándome directamente, y que cuando le pedí un turno de réplica me lo negó de manera autoritaria pese a que el reglamento me ampara. Si me hubiese permitido hablar entonces le habría explicado cordialmente que se equivocaba en algunas de las afirmaciones que hizo sobre mí, pero ante su vehemencia al negarme la palabra no me queda otra que escribirle para decirle que ahora creo que usted no se equivocaba, sino que estaba mintiendo conscientemente. Sí, señora alcaldesa, mintió usted y se reafirmó en su mentira hasta en 4 ocasiones con tono solemne y mirando al tendido. No es necesario que le confirme si voy o dejo de ir al homenaje a las represaliadas por el franquismo que cada año, por el 1 de noviembre, se celebra en el cementerio civil de Castelló.

Creo que lo sabe sobradamente y no tendría mayor importancia si usted no lo hubiese utilizado en su argumentación, pero en cualquier caso puede preguntar a muchos de sus compañeros de partido.

Debo confesarle que, aunque es posible que usted no me haya visto jamás, yo a usted sí que suelo verla en este y en otros muchos acontecimientos a los que acude porque, a diferencia de lo que yo acostumbro a hacer, usted tiene el hábito de ir siempre acompañada de un fotógrafo y situarse en lugar preferente. De hecho, es tan fácil seguirle el rastro a través de sus fotos que hasta nos hemos acostumbrado a verla ejerciendo de alcaldesa en todo tipo de actos religiosos donde, aquí sí, jamás me vera en mi condición de concejal. Y no me verá no por mis convicciones religiosas, que eso queda en mi ámbito privado, sino porque tengo firmado un pacto con usted que me obliga a no hacerlo. La diferencia entre nosotros, señora Marco, es que yo lo cumplo y usted no.

Pero volvamos al pleno del jueves. No sé cómo se le quedaría el cuerpo a los militantes de su partido al ver cómo usted se unió al corifeo de la derechona más ultra de los últimos años para atacar al unísono mi discurso, pero a mí, señora Marco, su reacción me dejó atónito. Durante el debate, la extrema derecha nos tildó, a usted también, de fascistas fanáticos come-curas y talibanes que odian el cristianismo y a nosotros en particular nos acusó de ser el comando asalta-azoteas que hace esas pintadas que a usted tanto le ofenden. Lo dijeron tan sólo dos horas después de que usted misma, en la junta de portavoces previa al pleno, nos instase a todos a mantener la calma para apaciguar los ánimos.

Estos y otros exabruptos que llegaron al alimón desde las bancadas del PP y Ciudadanos, debieron parecerle a usted, señora alcaldesa, de lo más correctos, porque en su alegato final no sólo no merecieron ningún reproche por su parte, sino que le arrancaron un cariñoso gesto de aprobación hacia el intento que hizo el señor Sales por reescribir la historia. En cambio, usted decidió cerrar el debate disparándome con dardos envenenados de mentira porque le pedí educadamente que fuese valiente y retirase la Cruz de los Caídos, que no temiese por su futuro político y recordase cuántas compañeras suyas, del PSOE, sufrieron las consecuencias de la represión franquista pagando incluso con sus vidas. Por lo visto no le gustó a usted nada de lo que vio cuando estas palabras la pusieron frente a su propio espejo.

Lo cierto, señora alcaldesa, es que si estoy convencido de que a usted le ha faltado la osadía necesaria para cumplir con la ley y con su compromiso pactado de retirar la Cruz de los Caídos, no es porque lleváramos semanas oyéndola decir que las competencias para hacerlo eran de la Concejalía de Cultura y ahora nos diga que ha llegado a un acuerdo con la concejal Ruíz para colgarle el marrón, perdón, para transferirle las competencias. ¿No las tenía ya?... Si estoy convencido de su falta de osadía para eliminar esa cruz y para tantas otras cosas es porque ha tenido usted 3 años y medio para hacerla desaparecer y no lo ha hecho. Así de sencillo.

Un saludo cordial.