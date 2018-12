Garcia: "Compromís es el antídoto a las formaciones de extrema derecha"

Compromís considera muy peligrosa la entrada de formaciones de extrema derecha en el tablero político. El portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha señalado que "no podemos permitir que estas formaciones que piden eliminar la Ley Contra la Violencia de Género, la Ley de Memoria Histórica, o el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo entren a las instituciones". "No conseguirán romper nuestro modelo social y de convivencia. Compromís es el antídoto a las formaciones de extrema derecha", ha destacado el portavoz de la coalición.

"Desde Compromís seguiremos reivindicando la libertad y la igualdad ante aquellos que quieren levantar muros y cerrar fronteras", ha asegurado el concejal. Además, el edil de Compromís también se ha referido a la convocatoria de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en 2019. "En el mes de mayo un nuevo acuerdo progresista debe continuar gobernando la ciudad. Un nuevo Acord del Grau liderado por Compromís que debe servir para alejar el fascismo, el racismo y el machismo de Castelló", ha señalado Garcia.

Para el portavoz de la formación "la mejor vacuna contra el odio y la intolerancia es trabajar para mejorar la vida de la gente, desarrollando políticas e iniciativas centradas en el bienestar de las personas". Por ello, Garcia ha resaltado el trabajo que desde el Govern del Botànic y del Acord del Grau está realizando "para no dejar a nadie atrás y trabajar por el bien común".