El mejor momento de Raúl Asencio

Fue en verano de 2015 cuando Raúl Asencio Moraes (Vila-real, 1998) emprendió la aventura futbolística. Quería ser jugador de fútbol profesional y arriesgó. Hizo varias pruebas lejos de casa y fue el Genoa el que echó sus redes en él. Atrás quedó su etapa en los infantiles, cadetes y primer año de juvenil en las canteras del Villarreal y del Burriana. En la cantera del Genoa apuntó buenas maneras en los dos años en la Copa Primavera (una especie de División de Honor): 55 partidos, 3.821 minutos, 28 goles, dos amarillas y una roja. Además, fue convocado tres veces por el primer equipo, de la Serie A.

El verano de 2017 fue cedido por primera vez al Avellino, en la Serie B (Segunda División en España), donde jugó 31 partidos, sumó 1.855 minutos, firmó seis goles, vio tres amarillas y una roja. Y el verano pasado fue cedido al Benevento, también de la Serie B. Ahora lleva disputados once encuentros, con 571 minutos, dos goles (e los endosó al Salernitana y al Cittadella), y tres amarillas. Está, en estos momentos, en su mejor momento como jugador. Ha madurado mucho este delantero fuerte y eléctrico.



El guardameta almenarense Jaume Doménech (Valencia) estuvo de suplente de Neto en el partido que su equipo perdió contra el Real Madrid (2-0).



La lateral castellonense Gemma Gili (Barcelona) no participó por lesión en la victoria de su equipo en casa contra el Granadilla (3-0), mientras que la también castellonense Lucía Gómez (Levante) saltó al campo en el minuto 59 y vio amarilla en la victoria en casa contra el Sevilla (1-0).



El central vila-realense Pau Francisco Torres (Málaga) completó los 90 minutos en el partido perdido en casa contra el Granada (0-1). Mientras, el delantero castellonense Paco Montañés (Tenerife) volvió a jugar tras su lesión, con derrota en el campo del Sporting (2-1). El delantero borrianense Dani Escriche (Lugo) jugó los 83 primeros minutos y vio amarilla en la derrota ante Osasuna (1-0). El lateral vila-realense Fran García (Albacete) no participó en la victoria ante el Alcorcón (2-1).



El joven delantero vila-realense Raúl Asencio (Benevento) jugó el partido completo en el empate (0-0) en el campo del Palermo. Por su parte, el centrocampista castellonense Pablo Hernández (Leeds United) acumuló los 90 minutos y firmó el gol de la victoria en el campo del Sheffield United (0-1). Mientras, el joven delantero nulense Sergi Canós (Brentford) jugó anoche su partido de Liga contra el West Bromwich.



El centrocampista ondense Carlos López (Deportivo B) jugó el partido completo y vio amarilla en la espectacular victoria en casa contra el Real Madrid Castilla (4-3). El portero de La Salsadella, Jordi Palatsí (CyD Leonesa), jugó los 90 minutos en la derrota en el campo del Salamanca, Mientras, el delantero castellonense Liberto Beltrán no jugó. El lateral vila-realense Sergio Segura (Navalcarnaro) se lesionó en el minuto 22 en el empate en el campo del Burgos (0-0). Por su parte, el lateral zurdo bocasí David Fondarella (Las Palmas Atlético) no jugó en la derrota ante el Coruxo (2-1).



El mediocentro Carles Salvador (Logroñés) completó el partido en el empate contra la Real Sociedad B (1-1) en Las Gaunas.



El guardameta alqueriense Salva de la Cruz (Ebro) sumó los 90 minutos en el empate sumado en el campo del Espanyol B (0-0). Por su parte, el también portero vallero Emili Bernad (Valencia Mestalla) fue suplente en el empate en el campo del Barcelona B (2-2). El centrocampista vilafamesino Marc Trilles (Lleida Esportiu) jugó el partido completo y vio amarilla en la victoria ante el Peralada (1-2). El extremo castellonense Iván Agudo (Badalona) no jugó en el empate en el campo del Conquense (1-1). El centrocampista de Castelló, Álex Felip, (Ontinyent), sumó el partido completo y anotó el gol de su equipo en la derrota contra el Cornellà (1-2).

El central moncofense Pol Bueso (Hércules) no jugó en la derrota ante el Sabadell, mientras que el lateral castellonense Juanjo Nieto disputó los 90 minutos. El extremo grauero Néstor Querol (Sabadell) se marcó un completo ante el Hércules: gol y amarilla. Y el delantero vilafamesino Carlos Esteve (Cornellà) saltó al campo en el minuto 56 en la victoria ante el Ontinyent (1-2).



El lateral vila-realense Migue Leal (Real Murcia) no jugó por lesión contra el Jumilla (1-1) en Nueva Condomina. El central vallero Cristian Galas (UCAM Murcia) no jugó en la derrota en Ibiza (2-0). El portero segorbino Jorge Chanza (Ibiza) no estuvo citado para la victoria ante el UCAM (2-0). El delantero betxinense Pau Franch (San Fernando) jugó los 90 minutos en la victoria ante el Don Benito (2-1).



El central almassorense David Guinot (Acero) completó el partido empatado (1-1) ante el Atlético Saguntino. En el conjunto romano, no jugó el centrocampista Jordi Marenyà, mientras que el central Arturo Navarro completó los 90 minutos y vio amarilla. También lo jugó todo el almenarense Ximo Forner, mientras que el mediocentro segorbino Borja Tárrega jugó saltó al campo en el minunto 84 y vio amarilla.

El benicense Jesús López (Torre Levante) jugó los 90 minutos de lateral zurdo en la victoria en el campo del Paiporta (0-1). Por su parte, el central Álvaro Gómez también completó el partido y el portero Carlos Sabater fue suplente y no jugó. El delantero vinarocense Jaime Miralles (Alzira) jugó los 75 primeros minutos en la victoria ante el Villarreal C (1-0) y vio amarilla. El portero benicarlando Óscar Fornés (La Nucía) jugó el partido completo en la victoria ante el Roda (1-3).

El extremo benicarlando Alexandre Rodríguez (Atl. Tomelloso) regresó tras la lesión. Saltó al campo en el minuto 62 en la derrota ante el Mora (1-0). El delantero almassorense Víctor Felip (Extremadura B) no jugó en la derrota ante el Azuaya (2-1), al igual que el lateral castellonense Patxi Dávila. El central vila-realense Diego González (Betis B) jugó los 90 minutos en el empate ante el Córdoba B (1-1).

No debutó el central alqueriense Borja Vicent (Algeciras) en su nuevo equipo, que empató en el campo del Conil (1-1). El portero vinarocense Ximo Miralles (Alcorcón B) fue suplente con el primer equipo. El lateral borrianense Kike Ferreres (Formentera) disputó 63 minutos y marcó un gol en la victoria ante el San Rafael (0-3). Y el extremo castellonense Iván Sales (Linares) disputó 32 minutos y marcó un gol contra el Alhaurin de la Torre (5-0).



El delantero almenarense Charly Gracia (Recambios Colón) no jugó por motivos laborales en la victoria de su equipo contra el Atlético Vallbonense (0-3). El mediocentro castellonense Chicle (Alginet) jugó el partido completo en la derrota ante el Tous (1-2). El centrocampista vila-realense David Viciedo (El Esparragal) disputó los 64 primeros minutos en la victoria en el campo del Plus Ultra (0-1).



Ni el lateral vila-realense Álex Sánchez (Racing Algemesí) jugó en la derrota ante el Albacete (0-2), ni lo hizo el lateral de Vilanova, Pablo Guimerá (Celta), en el empate en casa contra el Atlético Perinés (1-1). El portero ondense Oriol José Bellés (Diocesano) no jugó en la derrota en casa frente al Rayo Vallecano (1-2). Tampoco jugaron con el Eibar el delantero Marc Pitarch, natural de Ares del Maestre, ni el extremo Nacho Gimeno, nacido en Atzeneta, en la victoria ante el Oberena (1-3).



El portero vila-realense Vicent Gil (Valencia) fue suplente en la victoria contra el Acero (3-0).