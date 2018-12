Onda guanya el Edicom de galotxa

El trinquet d'Onda s'ha convertit en una referència de la promoció de la pilota valenciana de base, sent una de les seus que totes les temporades aposta per les millors finals oficials de les competicions de clubs. Aquest cap de setmana ha sigut la seu de les finals del XXXII Interpobles-Edicom de galotxa en categoria trinquet, en dos jornades intenses, amb la presència dels millors clubs d'aquestes categories.

En la gran final de primera categoria, l'equip d'Alfara del Patriarca va guanyar al gran favorit, l'equip d'Alfara de la Baronia, que havia guanyat amb autoritat les últimes edicions i que s'havia mostrat intractable en la primera fase de la competició.

La partida va ser molt vistosa i emocionant amb dos equips amb jugadors de gran qualitat. La primera part de la partida va ser pels jugadors de Baronia, que en un primer moment van imposar la seua pegada. Però els jugadors d'Alfara del Patriarca a poc a poc van ser imposant el seu joc més tècnic i amb menys errors per a superar a un equip que semblava imbatible, amb l'actuació estel·lar de Pepet i José. Els de Baronia van acusar la baixa d'Álex.

En la final de la categoria de plata, s'enfrontaven dos equips de la Pobla de Vallbona en una final molt disputada i amb jugadors molt tècnics i de gran pegada, que van fer les delícies dels presents. Al final va guanyar l'equip més jove amb dos jugadors de molt futur, Adrián i Óscar, que van jugar molt bé acompanyats per Zarzo. Aquest equip va ser més regular en el tram final i va aconseguir alçar el títol davant els seus companys de club, on van destacar, Jordi i Raúl.

En la final de 4ªA, l'equip d'Onda B no deixà entrar en la final als seus rivals de la Pobla de Vallbona D. També cal destacar als jugadors més joves d'aquests equips, per part d'Onda a Diego i Óscar, mentre que en els subcampions destaque Salva. Óscar va ser el millor jugador de la final molt bé acompanyat per Diego, que amb la seua pegada van guanyar amb autoritat als seus rivals. Diego López va deleitar amb els seus rebot col.locats, elgants i potents, Óscar, va jugar una de les partides més completes de la seua trajectoria esportiva, amb un joc valent i potent jugan de volea per dalt i per baix, i Pedro, va dirigir amb maestria als seus jovens companys, ferint magistralment.

El trinquet d'Onda va tenir una gran entrada d'aficionats dels clubs finalistes. Sent una de les millors entrades dels últims anys.

Final Quarta A:

CPV Onda B (Diego, Óscar i Pedro) - 70 - Caixa Popular Pobla D (Salva, Luis i Juan Miguel) - 30

Final Primera:

CPV Alfara Baronia (Jesús, Javi Font, David i Raúl) - 50 - CPV Alfara Patriarca A (Pepet, José, Manuel i Ramón) - 70

Final Segona:

Caixa Popular Pobla B (Adrián, Zarzo i Óscar) - 70 - Caixa Popular Pobla A (Jordi, Raúl, Aitor i Tindro) - 60

Van lliurar els trofeus i medalles el regidor d'esports d'Onda, Paco Chalmeta, la tinent alcalde d'Onda, Encarna Ribes, la regidora d'esports de la Pobla de Vallbona, Iris Marco i el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López.