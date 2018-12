Recogen firmas contra la celebración de las fiestas en el polideportivo de Benicàssim

El equipo de basquet Benicense, la Asociación de Gimnasia Artística de Benicàssim y el Club de Fútbol Hormigas de Benicàssim Fútbol Sala han iniciado una recogida de firmas en contra de la celebración de las fiestas en el polideportivo. Como indican en el documento que adjunta la recogida de firmas, «durante los últimos años venimos sufriendo el desalojo del polideportivo ya que se inhabilita para la práctica del deporte, como consecuencia de la utilización del mismo, para los actos de fiestas tanto de fin de año como las fiestas patronales de enero y septiembre y otros eventos no deportivos».

El escrito continúa diciendo que «como consecuencia de ello, todos los usuarios del polideportivo nos encontramos con que no podemos seguir trabajando y preparándonos para las distintas competiciones en las cuales estamos inmersos. Creemos que el polideportivo no es el mejor lugar para hacer dichos eventos y que deberían buscar otro lugar para la realización de los mismos. Como consecuencia del mal uso de la pista, esta sufre unos daños que luego repercute en los usuarios sufriendo en ocasiones graves lesiones por ello».

Ante esta situación, estos clubs deportivos han iniciado una recogida de firmas y «en un futuro no descartamos otras actuaciones reivindicativas», añaden.

No disponible en un mes

Y es que, como los afectados han indicado, el polideportivo no estará disponible en su totalidad durante más de un mes, ya que a partir del 27 de diciembre comenzará el montaje para la celebración de Nochevieja, y el desmontaje por completo no se realizará hasta finales del mes de enero, cuando concluyan los festejos en honor a Sant Antoni.

«Ya estamos cansados de que nos tengamos que trasladar a otras zonas deportivas como Orpesa para entrenar y después de las fiestas, la pista del polideportivo se queda hecha polvo. Además, no es un problema que solo».

El concejal de Deportes de Benicàssim, Javier Alonso, comentó al respecto que tras el cierre al público para la celebración de Nochevieja, fiesta que estará amenizada por la orquesta Bird Band (con entrada gratuita hasta completar aforo), el 2 enero entrará la brigada municipal para desmontar parte de la zona utilizada para que el club de gimnasia pueda realizar su actividad. El club de baloncesto también podrá entrenar, mientras que el club de fútbol sala sí que se verá obligado a desplazarse para poder seguir entrenando «pero el entrenamiento en Orpesa no supone ningún gasto adicional», añadió Alonso.

Desde hace tiempo se solicita un espacio polifuncional en el municipio para que las fiestas no perjudiquen el correcto funcionamiento del polideportivo.