Una sentencia libra a Vila-real del pago de 16 millones por la recalificación de Fritta

El Ayuntamiento de Vila-real ha esquivado el pago de casi 16 millones de euros en concepto de indemnización y que reclamaba al consistorio la inmobiliaria Altamira, del Grupo Santander. Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Castelló ha dictaminado que la mercantil no tiene derecho a recibir una compensación por la recalificación falida de los terrenos que la empresa Fritta dejó vacantes en Vila-real.

Así lo dio a conocer el alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien indicó que la resolución de esta sentencia «aleja el fantasma» de la intervención de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda dado el elevado riesgo que supone el pasivo contingente de las cuentas municipales, es decir, el riesgo de que las deudas adquiridas y los posibles pagos por sentencias contrarias superen la capacidad de pago del municipio.

Según apuntó el primer edil, la sentencia estima que la inmobiliaria propietaria de casi 117.000 metros cuadrados de la antigua fábrica no ha sufrido ningún perjuicio económico dado que los terrenos que adquirió no han sido desarrollados urbanísticamente y, por tanto, no se ha patrimonializado el derecho de urbanización, sino que sus previsiones se han quedado en una expectativa. Por ese motivo, la sentencia desestima la alegación de la mercantil y libera de la reclamación del pago al Ayuntamiento de Vila-real. No obstante, este auto admite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.



Burbuja inmobiliaria

La cronología de esta sentencia arranca en 2006, con la salida de la empresa de Vila-real y la demolición de la fábrica. Esos terrenos fueron vendidos y adquiridos por una empresa dedicada al desarrollo urbanístico, en este caso, PKL Real State Agency, que llegó a firmar en 2009 un convenio con el Ayuntamiento de Vila-real para la recalificación de esos terrenos industriales en residenciales, con un aprovechamiento urbanístico en altura que llegaba hasta los 20 pisos y la cesión de parcelas al municipio.

El proyecto no llegó a empezar y en 2011, con el cambio de gobierno por el que el PP perdía la mayoría absoluta en favor de PSPV, Bloc, Iniciativa e Izquierda Unida, se paralizó el expediente, según recordó ayer el alcalde de Vila-real.

En 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló el convenio firmado entre la empresa y el consistorio gobernado por el PP al considerar que se beneficiaba a unos propietarios por encima de otros. Con esa anulación en el escenario, la inmobiliaria Altamira, que adquirió los terrenos de PKL tras la quiebra de ésta, reclamó al consistorio más de 14 millones de euros por en compensación por no haber podido desarrollar el proyecto como consecuencia de la anulación del convenio. Una reclamación que ahora ha desestimado el contencioso administrativo de Castelló.

El alcalde de Vila-real consideró ayer «esencial» la paralización del expediente producida en 2011 ya que la sentencia ahora conocida se ancla en esa falta de desarrollo para fallar a favor del ayuntamiento.



Riesgo financiero

En cuanto al alivio que supone el rechazo de esta reclamación para las cuentas municipales, Benlloch apuntó que «de momento, hemos conseguido no tener que pagar y podemos respirar más tranquilos» y se preguntó «¿Qué hubiera pasado si en 2011 hubiera continuado gobernando el PP?». Aún así, el municipio continua con un riesgo financiero de más de 40 millones, aunque con expedientes menores de tres millones.

El primer edil aseguró ayer que al dar a conocer el auto que «una sentencia como esta nos hubiera llevado a un endeudamiento del 120 o 130 %, lo que hubiera supuesto una intervención directa del Estado y un Plan Económico Financiero muy duro que nos hubiera obligado a subir los impuestos, a despedir a funcionarios interinos, a subir las tasas...».