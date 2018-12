El armador castellonense Luis Senís, en pie de guerra

El armador castellonense Luis Senís, abanderado del proyecto deportivo Swan 45 Porrón IX y patrocinador de la regata de crucero Luis Senís en el RCN de València, está en pie de guerra. «Desde un prisma constructivo y desde el respeto hacia los estamentos oficiales», el deportista provincial denuncia unos hechos acontecidos en la última edición del Trofeo SM La Reina de Valencia (29 de junio al 2 de julio), con la embarcación Rats on Fire y su armador Rafael Carbonell, cuando presentó algunas supuestas irregularidades en su certificado de medición, desvirtuando así los resultados en varias regatas.

En la primera cita, en València, compitió con un GPH de 541,7 y un peso de 10.213 kilos, mientras que en la prueba de Palma lo hizo con un GPH de 541,3. Tras varias denuncias de Senís y mediciones oficiales por parte del Comité Técnico de Cruceros de la RFEV, se confirmó la variación en el pesaje de la embarcación.

«Unas variaciones y diferencias nada lógicas ya que en la presente temporada Rats on Fire ha participado en diversas regatas, entre ellas el Trofeo SM La Reina, con un rating de 536,4 y un peso de desplazamiento de 10.066 kilos», explica en un comunicado. Tras las diferentes actuaciones de Luis Senís en el Comité de Cruceros y en diversas mediciones con resultados muy dispares unos de otros, el armador Rafael Carbonell reconocía que hay una variación de 80 kilos en la quilla. Sin embargo, la quilla original de este tipo de embarcaciones solo permite, según el diseño original de astillero, añadir un peso de 20 kilos en la misma, por lo que, de haber modificado sus dimensiones, el armador debía haberlo manifestado previamente. «Esas variaciones no justifican las diferencias en los resultados de dichas mediciones ya que un barco, por sí solo, no puede adelgazar o bajar de peso 69 kilos en 4 semanas o bien, perder 201 kilos en poco más de tres meses», justifica el castellonense.

Aun así, el Comité de Disciplina Deportiva y Premios de la RFEV archivó la reclamación presentada por Luis Senís contra la embarcación Rats on Fir, al no considerar que se pruebe ningún tipo de infracción disciplinaria, confirmando las variaciones en las diferentes mediciones. Y, además, se declaraba «incompetente» sobre los resultados de las competiciones.

Esta decisión ha llevado a Luis Senís a reclamar a la Real Federación Española para que en futuras ocasiones estos hechos puedan seguir «vigentes» y que «no solo las competencias directas o indirectas sean competitividad exclusiva de los clubes organizadores, sino que también sea el propio ente federativo quién pueda actuar, en aras de ese fair play».