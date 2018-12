Exaltació onomàstica

El passat plenari, vam realitzar l'últim tramit municipal per recuperar el nom històric de la nostra ciutat, Castelló de la Plana, exclusivament en valencià. Una reparació de la nostra toponímia, una reparació filològica i una reparació històrica.

Aquest plenari hauria d'haver sigut d'orgull dels nostres orígens, d'orgull de la nostra llengua pròpia, d'orgull de l'etimologia del nostre nom, que ens explica la nostra història, que ens recorda d'on venim i qui som. Però per contra, es va convertir en un espectacle vergonyós.

La dreta, quan ha governat, de manera tímida, ha anat acceptant els arguments científics i acadèmics. Uns exemples d'açò que els hi conte és que varen ser ells els qui han nomenat exclusivament en valencià, des de la nostra Comunitat, fins a la gran majoria dels pobles de la nostra autonomia. Però aquesta vegada en Castelló, van decidir crear polèmica i fer una guerra irresponsable i falsa d'una cosa tant intima i amb tant de sentiment com és la llengua pròpia, creant una sensació d'enfrontament, imposició i prohibició inexistent, però que ells difonien falsament als quatre vents.

Primer de tot cal dir que a la dreta els hem explicat mil vegades la diferència entre bilingüisme, cooficialitat i toponímia. I els diré més, ells saben la diferència, però els té igual, prefereixen enganyar a la ciutadania si amb la seua emprenyamenta aconsegueixen desgastar al govern.

De forma ràpida, el bilingüisme és la capacitat de les persones de parlar dues llengües de manera fluida, independentment de la situació. La cooficialitat és l'obligació de les institucions d'atendre a la ciutadania en la llengua oficial que el poble trie. I el nom, és el nom. Vosté té un nom, i es diu així estiga parlant en castellà, anglés, xinés o quítxua. El seu nom no canvia. A més en la toponímia, els noms tenen una etimologia que els explica, com és el nostre cas, Castelló, castell xicotet.

Com veuen la diferència és senzilla, però la dreta insisteix a dir que no, que el nom per bilingüisme i cooficialitat no pot ser sols un, ho diuen i es queden tan amples, perquè així poden amagar les seues vergonyes.

Amb açò vull dur que si el bilingüisme d'una societat depén sols d'un nom, ningú s'escandalitzarà del fet que regidors i regidores que fa 40 anys que viuen i estudien en Castelló siguen incapaços de fer una intervenció plenària en la nostra llengua.

A banda d'aquesta manera de confondre bilingüisme, cooficialitat i toponímia, en els mesos previs, la dreta es va encarregar de llançar rumors i calumnies que el temps ha demostrat falses.

Van afirmar que els experts que avalaven a l'Acord del Grau estaven comprats amb diners públics, fins i tot van afirmar que si havien signat quatre experts el manifest, ells coneixien quaranta que defenien el contrari. Però ni una cosa ni altra, cap va cobrar, i ells no tenien cap expert que els defensara, cap historiador, filòleg, científic, estudiós amb una mínima reputació, va al·legar que no s'havia de canviar el nom.

I açò que els escric ací els ho vaig recordar en el plenari. Els vaig recordar el seu fracàs. I també els vaig recordar les conseqüències de les seues mentides. I en eixe moment va arribar l'espectacle, els crits, les interrupcions, les sobreactuacions, una dreta inconscient dels seus actes i sobretot irresponsable.

Jo no vaig dir res que ells no saberen, les amenaces i els insults que han rebut el nostre món científic i acadèmic, no sols han sigut visibles en xarxes, sinó que un dels ponents ho va explicar en primera persona durant una de les xarrades que vam realitzar.

El més trist és que el senyor Carlos Feliu, la veu del PP en aquest tema, en acabar la conferència es va alçar i li va dir al catedràtic que eixes coses no havien de passar. Això sí, en el plenari, quan ho vaig recordar, es va fer primer l'ofés i després, quan els seus companys muntaven un show, no parava de riure. Disculpen vostés si sóc brusc però el que diu una cosa quan estàs davant i fa una altra quan li gires l'esquena és un hipòcrita.