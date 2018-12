Otra vuelta de tuerca con Guti

A las 10.00 horas arranca la que se puede decir primera sesión de trabajo enfocada a preparar el partido del domingo contra el Sabadell en el Estadio Castalia (17.15 horas). Si se tiene que producir algún cambio, o es hoy o no se llevará a cabo hasta después del encuentro contra la escuadra vallesana en caso de encajar un empate o una derrota. Está siendo una semana dura para los futbolistas albinegros, que no son ajenos a lo que se dice contra el director deportivo, contra el entrenador y, de un tiempo a esta parte, contra algunos jugadores porque una cosa es un mal planteamiento técnico y, otra, no dar una a derechas en el terreno de juego.

El campo de fútbol de Marina d'Or será el escenario escogido para llevar a cabo el trabajo. Esta no será una semana cualquiera porque no todos los fines de semana se encajada una derrota casi sonrojante ante un club modesto como el Ejea. Impotencia en el terreno de juego y en el banquillo.

La plantilla ha dicho que ha hecho borrón y cuenta nueva. Solo quiere hablar en positivo a pesar de que hoy en día todas las estadísticas son calamitosas. La única estadística positiva es la que llega desde la grada. Es el equipo con la afición más numerosa, pero lamentablemente eso no ha servido para amedrentar a los rivales cuando visitan el Estadio Castalia. Todos los equipos que han pisado el feudo albinegro en lo que va de temporada, excepto el Alcoyano, han pescado mínimo un punto.

Precedentes ante el Sabadell

La última vez que el Sabadell jugó en el Estadio Castalia venció por un claro 0-2. El Castellón no se jugaba nada en aquella trigésimo quinta jornada del campeonato liguero. Fue la temporada 2010-11, a la conclusión de la misma el equipo fue descendido a Tercera a nivel administrativo por deuda con los futbolistas. Los vallesanos se llevaron los tres puntos con los goles de Juvenal y de Robles.

Los precedentes entre el CD Castellón y el Sabadell son mucho, e históricamente muy favorables para el conjunto albinegro. Entre Primera, Segunda, Segunda B, Copa de España y fase de ascenso de Tercera a Segunda se han enfrentado en treinta ocasiones, con un claro saldo para los 'orelluts': 23 triunfos, dos empates y sólo cinco victorias visitantes.

El conjunto castellonense se adjudicó el primer precedente de la temporada 1939-40. Se jugó el 18 de febrero de 1940 y se ganó por 2-0, con tantos de Arnau y Selma. Además, los tres precedentes en Primera División en los años 40 se saldaron con tres victoria para los albinegros.

Ahora, ocho años después, se volverán a ver las caras albinegros y arlequinados. En el último precedente de la campaña 2010-11 el Castellón formó con Rangel, Gomis, Toño García, Pol Bueso, Joan Castillo, David Lázaro, Denis, Luismi Loro, Héctor Simón, Cerveró y Aaron Torlá.

Bajas en el rival

El defensa argentino Nico Delmonte no podrá jugar contra el Castellón en Castalia porque el domingo pasado ante el Hércules vio la quinta cartulina amarilla. Será la única baja que tendrá el Sabadell de Toni Seligrat. En el cuadro albinegro se está pendiente de varios jugadores de cara al encuentro y a realizar una convocatoria de garantías para tratar de sumar los tres puntos.