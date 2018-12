La XXVI Mostra de Teatre Reclam reúne en un mes a 9.000 espectadores

La Mostra de Teatre Reclam cerró el pasado domingo, 2 de diciembre, su XXVI edición después de un mes de programación de diferentes muestras de artes escénicas que en el global ha reunido unos 9.000 espectadores, según la estimación del director artístico, Antoni Valesa. El responsable de este evento que anualmente organiza la UJI considera que se ha cumplido con el objetivo de ofrecer en los pueblos de Castelló participantes un variado catálogo de espectáculos que hoy en día recorren los escenarios nacionales, siempre con una premisa fundamental: "Lanzar preguntas, que el asistente reflexione, mantener viva su inquietud... y que a veces encuentre una respuesta".

En total, han sido 62 representaciones a cargo de 40 compañías programadas desde la Universitat Jaume I, con las colaboraciones de la Diputació de Castelló, las concejalías de Cultura de los ayuntamientos de Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Burriana, Castelló, la Vall d'Uixó, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, la concejalía de Juventud de Orpesa, la Fundació Caixa Castelló y el Institut Valencià de Cultura.

"Hemos contado con teatro más clásico, obras transgresoras, propuestas multimedia, danza, espectáculos de clown, de calle, teatro documental o de pequeño formato, como 'Who is me. Pasolini', 'Instruccions per a no tenir por si ve La Pastora' o 'Hambre' ... Creemos que ha sido una muestra variada que ha servido para que la gente de las poblaciones de Castelló sepa qué se está haciendo hoy en día a nivel teatral. En general, la programación tiene un toque de crítica social, que requiere de una lectura alegórica, pero al mismo tiempo también ha habido diversión", resume Valesa.

En cuanto al resultado final, el director artístico opina que "los pueblos y entidades que han participado en esta edición están contentos por haber formado parte de este programa elaborado en común con la Universitat Jaume I. Se ha visto gente de Valencia en los espectáculos, y es que a veces la calidad de la oferta es más valorada fuera que aquí".

Aunque resalta que varias de las obras le han llegado profundamente a nivel personal, hay una que le ha emocionado especialmente: "Por lo personal y artístico, he de mencionar el homenaje a Carles Santos, 'Santos, viu!'. Se preparó con muy poco tiempo y con alumnos del Aula de Teatre Carles Pons de la UJI que, en algunos casos, no conocían la figura del homenajeado. Los participantes se dejaron el alma y el resultado me pareció muy bueno, plasmando muy bien su espíritu y ese universo que le hacía transformar palomas blancas y negras en vuelo en teclas, en una alegoría de un piano volando. También me ha llamado la atención las obras que han empleado nuevos lenguajes, multimedia, como 'Dystopia' o 'Birdie'", y esas obras que intentan explicar el mundo en que vivimos,