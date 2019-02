Vuelca un camión de transporte de alimentos perecederos en una rotonda de la Avenida Valencia

La Policía Local de Castelló y una ambulancia han intervenido esta mañana en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la rotonda de la avenida Valencia a su paso por los accesos a la autovía CS-22 lo que ha obligado a cortar esta entrada a la ciudad debido a que el vehículo pesado ha cortado prácticamente todos los carriles de circulación de la avenida Valencia. Los hechos se han producido sobre las nueve de la

mañana cuando por circunstancias que está investigando la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes, un camión marca Volvo de gran tonelaje, al entrar a la glorieta, se ha salido de la vía y ha volcado sobre la calzada bloqueando tres de los cuatro carriles de circulación de la Avenida Valencia. Numerosos conductores que en ese momento circulaban por la avenida Valencia han llamado al Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias 092 para alertar del accidente de tráfico y han asegurado que el conductor del vehículo pesado se encontraba fuera de la cabina del camión. Hasta el lugar se han trasladado inmediatamente varias patrullas de la Policía Local y una ambulancia cuyos facultativos, tras atender al conductor del camión, D.C.M., de 42 años de edad, lo han trasladado hasta el Hospital General Universitario de Castellón con pronóstico leve. Cabe destacar que el conductor del camión, que no presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y las drogas, ha manifestado a los agentes de la Policía Local que seguramente al entrar a la rotonda, la carga que transportaba se ha desplazado en el interior del remolque lo que ha provocado que el vehículo pesado haya volcado sobre uno de sus laterales.

La Policía Local de Castellón ha cortado al tráfico la avenida Valencia en el tramo afectado por el siniestro tras producirse el accidente de tráfico ya que el vuelco del camión no permitía la circulación de vehículos. El tráfico no se va a restablecer en ese punto hasta que la mercancía que transportaba el camión, alimentos perecederos, no sea retirada del interior del remolque por una empresa autorizada y entonces una grúa con pluma pueda levantar el vehículo pesado y lo retire de la vía. Estos trabajos se pueden alargar durante algunas horas por lo que el dispositivo policial desplegado para cortar la avenida Valencia va a permanecer en el lugar para facilitar el tráfico en ese punto.