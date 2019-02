El Almazora gana fuera de casa cuatro meses después

El Almazora por fin ganó lejos de casa, aunque le costó mucho poder conseguir el triunfo. Lo hizo ayer en el campo del Alqueríes gracias a un solitario gol anotado por el central Rober Jiménez, desde el punto de penalti, al filo del descanso. Los almassorenses de Juanjo Edo no ganaban a domicilio desde el pasado 30 de septiembre cuando arrancaron los tres puntos del campo del San Pedro (0-1). No fue un partido fácil dado que los alquerienses se han reforzado muy bien en las últimas jornadas y están en alza, pero no pudieron igualar en el segundo tiempo. En la segunda parte hubo mucha emoción porque los locales pusieron toda la carne en el asador y el Almazora no era capaz de apuntillar a su adversario, pero al final los blanquinegros se llevaron los tres puntos de la Ciudad Deportiva de Alqueries. Este triunfo permite a los almassorenses seguir en la segunda posición del grupo.