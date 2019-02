Playas suma en San Sebastián

El club de atletismo Playas de Castellón consiguió dos podios en su participación en las Copas de España de clubes de atletismo, celebrada ayer en el velódromo Antonio Elorza de San Sebastián. Una plata del equipo masculino y un bronce del femenino fue el doble botín obtenido.

En categoría masculina, Playas de Castellón cedió ante el poderío del FC Barcelona, que le aventajó en 15 puntos de diferencia. Barcelona sumó 94 por los 79 de Playas. El podio lo completó el equipo de la Real Sociedad, con 68.

Tres atletas de Playas de Castellón lograron ganar sus pruebas individuales. Fueron Daniel Solís en salto de longitud, Yidiel Contreras en los 60 metros vallas y Sergio Jiménez en el 3.000 lisos. Se echó en falta la aportación del velocista Yunier Pérez, se lesionó en el calentamiento.

En categoría femenina, el Valencia Sports consiguió su vigésimo sexto título de la Copa de la Reina Iberdrola de atletismo en pisa cubierta con Laura Bueno en el papel estelar. Valencia y FC Barcelona llegaron empatados a 71 puntos a la última de las 13 pruebas y se jugaron el título en el relevo 4x400, pero Laura Bueno, inalcanzable en la última posta, no dejó ninguna opción al equipo azulgrana. El conjunto valenciano se impuso con 79 puntos, seguido del Barcelona (77) y del Playas de Castellón (75). Las únicas atletas de Playas que consiguieron ganar sus pruebas fueron Winnie Nanyondo en los 800 metros lisos y Cristina Espejo en el 3.000.

La cita sirvió también para homenajear a Ruth Beitia, protagonista al sumar una nueva medalla olímpica. La atleta española aseguró que con la medalla de bronce en salto de altura en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que le ha llegado tras la sanción impuesta a la rusa Svetlana Shkolina, «se ha hecho justicia» y para ella ha supuesto «una inyección importante» tras su breve y controvertido paso por la política.

Beitia, campeona olímpica en los Juegos de Rio de Janeiro (Brasil) en 2016 dijo que sobre su retirada como candidata a la Presidencia de Cantabria por el PP no ha hablado ni va a hablar. «Evidentemente no lo he pasado bien y hasta ahí puedo leer. Esto es una inyección importante para la familia, para mi persona y para mi entorno, que también ha sufrido conmigo», declaró la doble medallista olímpica, que asistió a la competición en San Sebastián.