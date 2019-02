Sant Jordi y Burriana empatan en medio de un vendaval

Se pudo jugar muy poco a fútbol en el Bovalar de Sant Jordi, lo que ayudó a que ninguno de los dos equipos fuera capaz de marcar. En ese panorama, el equipo anfritrión acabó empatando contra un Burriana muy irregular a domicilio. Lejos de su campo sólo ha sido capaz de ganar un partido y fue hace más de dos meses en su visita al feudo del colista Borriol. Malos numeros para los de la Plana. Los de Ramón Llopis ayer visitaron a un equipo amarillo reforzado en el banquillo y en el campo y no pasaron del 0-0 inicial. El fuerte viento no permitió que se viera fútbol. Un empate que no sirvió para ni los locales ni para los visitantes.