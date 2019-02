José Manuel López, del Villarreal C, se rompe el adductor

El polivalente defensa del Villarreal C, José Manuel López, no pudo acabar el partido contra el Silla en el Vicente Morera, ganado por 0-2, después de romperse el adductor. El futbolista murciano está a la espera de realizarse unas pruebas para ver el alcance exacto de la lesión, pero le afectó al adductor. A falta de los resultados, podría estar alejado de los terrenos de juego durante un par de meses.

Lateral diestro o central, José Manuel era uno de los habituales en el segundo filial en su primer año defendiendo la elástica del Villarreal C. Hasta la fecha había disputado 15 partidos de Liga, acumulando 1.209 minutos. Esta es su tercera temporada en la cantera amarilla, a la que llegó procedente del juvenil A del Elche

José Manuel se perderá el partido del domingo (17.30 horas) contra el Orihuela en el Mini Estadi, aunque el técnico Pere Martí recuperará a los sancionados Joan Salvà, Carlos Beitia y Juan Agüero.



El primer filial, sin laterales

Para el próximo compromiso del Villarreal B, este no dispondrá de ninguno de sus laterales habituales. Así, todo hace indicar que Miguel Álvarez repetirá con el jugador del C, Edu Adell, en el izquierdo, y para el diestro apunta a debutar el vila-realense Migue Leal, recuperado en enero tras su cesión en el Real Murcia. Los laterales diestros que no podrán jugar son Franquesa y Andre), ni tampoco el izquierdo Quintillà.