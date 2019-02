Moliner exige al Gobierno que desbloquee la autovía de la Plana

El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, ha asegurado esta mañana que "la postura del Ministerio de paralizar la autovía interior con la excusa de liberalizar la autopista de peaje es un argumento más dentro de la política de castigo a la que el Gobierno Central está sometiendo a la provincia de Castellón". Así se ha pronunciado el presidente provincial tras conocer la respuesta del Ministerio de Fomento a una pregunta presentada en el Congreso asegurando que "se replantea" la necesidad de la autovía A7 de Castelló.



Moliner ha explicado que "la provincia de Castellón es la única de la Comunidad Valenciana que no está vertebrada por una autovía libre de peaje que permita el tráfico pesado más allá del papel que hace, y que hará en un futuro gratuitamente, la autopista de peaje en el litoral. Nuestra provincia no puede resignarse a no contar con una infraestructura que es básica, que es pilar fundamental de ese Corredor Mediterráneo que tiene que tener su versión en ferrocarril pero también su versión en carretera por el interior que permita exportar nuestros productos e importar materias primas "



Una exigencia unánime de toda la Corporación Provincial

Hay que tener en cuenta que la exigencia al Gobierno de España para que culmine la autovía A7 hasta el límite con Tarragona es una exigencia unánime de todos los grupos políticos con representación en la Corporación Provincial, tal y como se puso de manifiesto el pasado 22 de enero cuando todos por unanimidad aprobaron la moción presentada por el Grupo Popular en este sentido.



A través de ese texto, la Diputación de Castelló instó al Gobierno de España a culminar la autovía A7 de Castellónhasta el límite con Tarragona como una infraestructura estratégica para el desarrollo de la provincia y que da respuesta a las necesidades vecinales, económicas y turísticas de los castellonenses. A través de este apoyo unánime, la Diputación pidió al Gobierno que lleve a cabo de forma inmediata la tramitación y el desarrollo de esta infraestructura incluida en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras iniciado por el anterior Gobierno de España.



Hay que tener en cuenta que las actuaciones previstas en el proyecto de la Autovía A-7 Castellón son los tramos de Vilanova d´Alcolea a Les Coves de Vinromà, el de Les Coves de Vinromà a La Salzadella y el de La Salzadella a Traiguera hasta el límite con la provincia de Tarragona.



28.000 vehículos diarios

Hay que tener en cuenta que se estima que serían 28.0000 vehículos los que transitarían diariamente por la autovía de Castellón hasta el límite con Tarragona.



La reivindicación del Gobierno Provincial pretende recuperar la prioridad de ejecución de esta importante infraestructura que quedó incluida por el anterior Gobierno de España en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras que hasta el cambio de Gobierno pretendía finalizar en 2021 mejorando o construyendo 25 grandes corredores y actuando sobre más de 2.000 kilómetros de infraestructuras viarias.