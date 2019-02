PortCastelló incrementó un 5,7% el tráfico de cítricos el pasado año

El puerto de Castelló, a través de la Fundación PortCastelló, participa en la Feria Internacional Fruit Logistic de Berlín, el mayor encuentro del sector agroalimentario. El recinto castellonense acude a la cita con cifras excepcionales: durante el 2018 movió un total de 48.545 toneladas de cítricos, lo que supone un incremento del 5,7% respecto del ejercicio anterior, en el que se movieron 45.915 toneladas. El volumen total de frutas, hortalizas y legumbres movidas en 2018 fue de 52.088 toneladas.

El puerto de Castelló asiste a esta convención que se celebrará del 6 al 8 de febrero en el stand «Ports of Spain» y bajo el lema «Connecting the world to fresh food», con el objetivo de potenciar su oferta en el comercio internacional de frutas y verduras en un evento en el que se congregan 3.200 expositores y con unas expectativas de 78.000 visitantes de todo el mundo. Por ello, la Fundación PortCastelló ha planificado una amplia agenda de trabajo para abrir nuevas vías de negocio.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló, Francisco Toledo, ha señalado que «Fruit Logística es una excelente oportunidad para establecer contactos con los principales proveedores de este mercado y darles a conocer las ventajas de operar desde el recinto portuario castellonense».

PortCastelló dispone de una terminal específicamente hortofrutícola con un gran frigorífico que permite dar respuesta a los más exigentes protocolos para el transporte de frutas y verduras. La Fundación PortCastelló cuenta con el apoyo de sus patronos, empresas asociadas y colaboradoras, y su participación en la feria es uno más de los actos de promoción aprobados para 2019.

El año 2018 ha sido un año de récords en PortCastelló. Récord en tráfico total de mercancías, al mover 21.137.629 toneladas, un 18 % más que el año anterior. Récord también en tráfico de graneles sólidos: 7.425.415 toneladas, un 14,9 % más que en 2017, lo que sitúa a PortCastelló como el cuarto puerto más importante en ese tipo de tráficos, consecuencia principalmente de la importación de materias cerámicas.

Y récord en tráfico cerámico. Supone el 36,7 % del total del tráfico de PortCastelló. En concreto, en 2018 el puerto de Castelló ha movido 7,7 millones de toneladas de mercancías vinculadas al sector cerámico, lo que supone un 8,3 % más que en 2017. Las importaciones de materias primas han ascendido a 5,2 millones, un 6,2 % más que en 2017, y las exportaciones han llegado a 2,5 millones, un 12,8 % más que en 2017.